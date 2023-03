Duro golpe para O’Higgins: el TAS obliga a los celestes a pagar millonaria cifra por comisión del traspaso de Gastón Lezcano

El delantero argentino Gastón Lezcano jugó tres años en O’Higgins. Tres temporadas en las que sus actuaciones lo catapultaron al fútbol mexicano, en 2017, primero cedido y después como traspaso definitivo. Luego de un destacado periplo por tierras aztecas, el Gato firmó una exitosa etapa en Universidad Católica, donde consiguió dos títulos de Primera División. Su carrera no quedó ahí, ya que ahora el argentino brilla en Cobresal, club con el que disputará, incluso, la Copa Sudamericana.

Se trata de un jugador muy reconocido y valorado en suelo chileno. De hecho, en Rancagua siempre lo recuerdan con cariño. Eso sí, por estos días su imagen se ha transformado en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque su estadía en El Teniente ahora es noticia en los tribunales. Después de la venta al Morelia del fútbol azteca, el club chileno se negó a pagar la comisión del traspaso al empresario argentino Hugo Omar Issa, quien recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) para recibir el dinero.

Una sentencia que luego de varios años de disputa, finalmente, favoreció al representante transandino, tal como se lee en el documento al que tuvo acceso El Deportivo. De acuerdo con ese fallo, el cuadro nacional tendrá que cancelar cerca de medio millón de dólares, incluidas las costas legales y los intereses.

“La presente solicitud dice relación con una sentencia, dictada por el Tribunal Arbitral del Deporte, en un proceso iniciado por don Hugo Omar Issa contra Club O´Higgins S.A.D.P., y que se refiere a la disputa contractual existente entre el Sr. Issa y el Club O´Higgins por la transferencia, primero temporal, y luego definitiva del jugador Gastón Lezcano al Club Morelia, alegando el actor el incumplimiento contractual por parte de la demandada, y ejerciendo la consecuente acción de cobro”, se lee en la presentación del exequatur, el instrumento que obliga aplicar la sentencia en Chile.

Asimismo, se establece que “en dicho fallo arbitral se condenó al Club O’Higgins a pagar las siguientes sumas de dinero en favor de don Hugo Omar Issa: Condenar al Club O´Higgins S.A.D.P. a pagar la suma de USD375.000 más intereses a una tasa anual del 5% a ser calculados de la siguiente manera: i) por la suma de USD150.000, a partir del día 25 de agosto de 2017 y ii) por la suma de 225.000, a partir del 17 de enero de 2020. Imponer al Club O´Higgins la totalidad de los costos relacionados al presente arbitraje, ascienden a 45′444 francos suizos (más de 48 mil dólares). Condenar al Club O´Higgins pagar la suma de francos suizos 7.500 (cerca de 8 mil dólares) a favor del señor Hugo Omar Issa en concepto de contribución por los costes de representación y asistencia legal relacionados al presente procedimiento”.

Tramitación del exequatur

El siguiente trámite para exigir el pago es la aplicación del fallo en Chile, tal como explicó a El Deportivo el abogado patrocinante del exequatur, Christian Berndt.

“Lo que hay acá es un incumplimiento. Se recurre al TAS, se gana con una sentencia favorable. El TAS, al ser un tribunal extranjero, se tiene que hacer un trámite de validación de cualquier sentencia. Que tenga cierta fuerza ejecutoria. Esto lo presentamos en el 2021 con el abogado argentino Daniel Crespo”, aseguró el profesional del estudio Justicia y Reparación.

En la misma línea, Berndt reconoció que “ese trámite que se debe de hacer, no solo para esta sentencia sino para todas, se llama exequatur. Es un trámite que siempre está a cargo de la Corte Suprema. No es un trámite donde O’Higgins tenga derecho a realizar oposiciones de fondo, ni que se vuelva a ventilar la prueba, ni mucho menos. No puede apelar ni nada”.

De manera tajante, explicó que “este exequatur obliga a O’Higgins a pagar. Y los intereses son brutales. Ellos podrían haber pagado cuando se enteró de la sentencia, O’Higgins se defendió y tomó la decisión de dilatar, teniendo en cuenta los intereses bastantes gravosos que establece la sentencia. Debe pagar las costas reguladas en francos suizos. Además de los intereses que es un 5% anual sobre el capital desde 2017. Es un trámite donde la corte verificará que la sentencia tenga todas las condiciones de forma, como traducciones, timbres o autenticidades. Para que tenga fuerza ejecutoria. Sacamos la firma a cada uno de los jueces de diferentes nacionalidades”.

Un fallo que bien puede tener ciertas implicancias en otras demandas de la misma naturaleza. Así ocurrió también con el traspaso de Pablo Solari desde Colo Colo a River Plate de Argentina.

Consultado si esta sentencia puede sentar una suerte de jurisprudencia en casos de la misma índole, el abogado internacional cree que puede generar un nuevo “paradigma”.

“Esta sentencia marca un paradigma porque el hecho de no pagar las comisiones ya es una práctica habitual de los clubes. Y acá el TAS fue contundente en su fallo. Es un precedente extraordinario desde el punto de vista del cumplimiento d ellos compromisos. Más allá de la institución de los representantes o no. Porque eso es un tema de fondo, a algunos les puede gustar y a otros no. Acá, el fondo del asunto dice relación con no pasar a llevar obligaciones adquiridas contractualmente de manera arbitraria. Más allá de la institución con la que adquiriste esa obligación. Me parece que es una buena señal de seriedad. Ahí los clubes evaluarán con mayor diligencia, en el minuto de tomar sus decisiones deliberadas, de pagar o no pagar, de conocer o desconocer. Esto apunta a un trato más serio a los compromisos adquiridos”, afirmó Berndt.

Sobre el mismo punto recalcó que “tendremos que perseguir a O’Higgins, porque no quiso cumplir voluntariamente al estar en conocimiento de esta sentencia. A pesar de los intentos de llegar a una solución amistosa, con el fallo del TAS a la vista, nos vimos en la obligación de hacer el trámite interno. Ahí ya será un juicio con un cumplimiento incidental que significará tomar los resguardos patrimoniales para asegurar nuestro pago de acuerdo con una estrategia oficial. Embargando algunos bienes o a otras medidas”.

De la misma manera, el profesional del estudio de Justicia y Reparación descartó que el cuadro rancagüino tenga una nueva instancia para revertir el fallo del TAS.

“No existe la apelación para O’Higgins. Puede hacer observaciones respecto de alguno de los requisitos de forma, pero esto está bien. Sale de la corte ya estamos en condiciones de embargar cuentas u otras cosas. Realizar el cumplimiento incidental”, concluyó el abogado.