¿Arriesga sanción? Leandro Fernández es captado mientras esconde las monedas que le lanzaron a Omar Carabalí

El duelo entre Universidad de Chile y Unión La Calera no estuvo exento de polémica. Era un encuentro friccionado, sin embargo, el momento más álgido se vivió cerca del cierre, cuando Omar Carabalí recibió monedazos en su cabeza. El golero del cuadro cementero quedó complicado y estuvo en el piso por algunos minutos.

La pelota estaba en otra parte, pero el juez Rodrigo Carvajal detuvo las acciones cuando se percató de la situación. Con el guardameta caído, llegaron varios futbolistas a prestarle ayuda y reclamarle al árbitro. En ese contexto, Leandro Fernández acudió al lugar también, y mientras los caleranos protestaban, tomó algunos de los proyectiles y los escondió en su media.

El goleador de la U sacaba las monedas de la vista. Sin embargo, en ese instante, el réferi ya tenía algunas, que le pasaron los primeros jugadores del elenco visitante que llegaron al área, donde estaba desparramado Carabalí. En caso de que el silbante consigne la situación, el atacante, que llegó al gol por tercer encuentro consecutivo, podría recibir alguna sanción de oficio. De todas maneras, es improbable que esto suceda antes del Superclásico de la próxima semana, donde los azules enfrentan a Colo Colo.

“Me voy caliente”

Tras el choque ante Unión La Calera, el primer jugador en hablar fue, precisamente, Leandro Fernández, quien no quedó para nada conforme con el empate. “Me voy caliente, porque necesitábamos los tres puntos e hicimos gran esfuerzo para conseguirlos y nos convierten en un lateral. Dominamos el partido y la calentura es por no sumar de a tres, porque no queríamos este empate”, aseguró a TNT Sports.

El artillero sorprendió con otras declaraciones, donde destacaba el “buen comportamiento” del público, pese a que el duelo fue interrumpido en dos ocasiones. “La gente se comportó muy bien, llenó el estadio como siempre. Donde vamos siempre llenamos, ya desde mañana pensaremos en el partido siguiente, que es muy importante para nosotros. Los clásicos son partidos especiales, a partir de mañana empezaremos a prepararlo”, dijo.