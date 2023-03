La furia de Leandro Fernández tras el empate de la U: “Me voy caliente, porque necesitábamos los tres puntos”

Universidad de Chile volvía al Santa Laura con tres victorias al hilo y la posibilidad de dormir como único puntero del fútbol chileno. Pero La Calera no quería ser comparsa de un nuevo hito del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino y le dio una dura batalla en el reducto de independencia. ¿Resultado? Un empate bastante justo.

“Me voy caliente, porque necesitábamos los tres puntos e hicimos gran esfuerzo para conseguirlos y nos convierten en un lateral. Dominamos el partido y la calentura es por no sumar de a tres, porque no queríamos este empate”, aseguró Leandro Fernández.

“Se nos metieron atrás ellos y nos faltó mover más la pelota. Abusamos mucho de los pelotazos y nos costó lograr nuestra gran fortaleza que es defendernos con el balón. Ahora hay que trabajar en los errores, porque queríamos los tres puntos, pero nos llevamos un empate”, coincidió Nicolás Guerra.

Por su parte, el adiestrador estudiantil -Mauricio Pellegrino- analizó: “Nos encontramos con pocos espacios para convertir el gol y a veces los equipos bajan un poquito y eso no significa que hay que cambiarlos a todos y a veces los cambios salen bien y otras no”.

Luego explicó que “si bien no hicimos mucho para hacer otro gol, el rival hizo menos para merecer ese gol. Me quedo con que el equipo tuvo calma, no se desorganizó y siempre buscó la victoria”. Acto seguido, el argentino habló de lo que viene, el Superclásico: “Cada partido es diferente y no siempre los equipos reaccionan igual. Y creo que hoy el equipo lo intentó todo el partido y lo veo cada vez con más herramientas para responder en el ámbito sicológico y deportivo”.

Por su parte, el volante cementero -César Pérez- detalló que “fue un partido difícil, dónde fuimos dominados en el primer tiempo y un error defensivo nos costo el gol. Pero nos supimos reponer y logramos el empate”. Luego concluyó que “nos falta concretar cerca del área, pero es un punto ganado, porque íbamos perdiendo y ahora podemos trabajar más tranquilos en la correción de nuestros errores”.