Magallanes de América: triunfa en La Paz y mira de cerca la fase grupal de la Copa Libertadores

Magallanes está sacando la cara por el fútbol chileno a nivel internacional. Si bien se trata del supercampeón local (Ascenso, Copa Chile y Supercopa en corto tiempo), es un hito notable para un elenco que está volviendo a la división de honor, luego de 36 años, asegurar presencia en la arena continental. Ese ticket lo aseguró en la altitud de La Paz, al vencer por 3-1 al Always Ready en la vuelta de la fase 2.

Concretando un expresivo (y justificado) marcador global de 6-1, los carabeleros llegan a la fase 3, la última etapa antes de meterse en la ronda de grupos, el selecto grupo de 32.

La escuadra albiceleste adelantó trabajo en Rancagua, con un sólido triunfo de 3-0 la semana pasada. Por lo mismo, viajó a la capital altiplánica con un colchón importante, aunque no definitivo. Pese a esta ventaja, no fue a especular al estadio Hernando Siles. Una de las virtudes de la idea de Nicolás Núñez es que juega de la misma manera en casa y afuera. Y fue a Bolivia a tener la pelota.

Always Ready, con la misión de remontar una llave cuesta arriba, mandó de inicio a la dupla ofensiva de Marcos Riquelme con el marfileño Wilfried Bony, un nombre con más pasado que presente, con más cartel que actualidad (está evidentemente fuera de forma). Además, a diferencia del duelo de ida, dispuso una línea de tres en defensa. La disposición táctica de los bolivianos no iba de la mano con un mayor peso ofensivo o yendo a atorar al adversario. Se trató de un equipo más que discreto.

Magallanes no se escondió y apeló a controlar el balón dosificando fuerzas. A través de la pelota detenida, pegaron de entrada. En los nueve minutos, un cabezazo de Matías Vásquez abre la cuenta, al conectar un córner de Julián Alfaro. El seleccionado Sub 20 saltó con mucha libertad, imponiéndose arriba, para impactar y derrotar al golero Mosquera. Global de 4-0.

La Academia tuvo en el balón parado una herramienta relevante para generar peligro en el área boliviana, durante el primer tiempo. Mientras que, en el campo propio, destacó la sobriedad del meta Gastón Rodríguez para cada intervención. Sobre el final de la primera parte, Always Ready se queda con 10 por la expulsión de Marc Enoumba, camerunés nacionalizado boliviano, por doble amarilla. Ahí se comenzó a sentenciar la suerte de los ‘banda sangre’, cuyo descontrol se hizo notar.

En el complemento, Magallanes cerró el duelo con una eficiente rapidez. En los 50′, Alfaro puso el 2-0 definiendo ante la salida del arquero tras un largo carrerón en solitario. Y tres minutos más tarde, llegó el turno de Felipe Flores. FF17 se perfila para su zurda y bate a un Mosquera rendido. Un resonante global de 6-0 con más de media hora por delante. Como expresión de lucha, el partido estaba terminado.

Como era lógico, ante un escenario favorable, Nicolás Núñez hizo los cinco cambios, para cuidar fuerzas pensando lo que viene. Haciendo pasar el tiempo, mantenían el dominio del balón ante un Always Ready con cero reacción y soportando las pifias que caían desde las tribunas del recinto paceño. En los descuentos, adornaron la eliminación con un tanto de Reyes.

Magallanes ya conoce cuál es su próximo rival en las lides internacionales. El último escalón para llegar a la fase de grupos es Independiente Medellín de Colombia. El DIM avanzó en la noche del miércoles, superando a El Nacional de Ecuador. La semana que viene arranca la serie. Cabe señalar que el sorteo de la ronda grupal de la Libertadores será el 27 de marzo. Si los chilenos llegasen a caer, tienen en el bolsillo un premio de consuelo: entrar en la Copa Sudamericana. Eso está asegurado.

Con la clasificación de la Academia, aparece una incertidumbre a nivel local: el partido del domingo, ante Colo Colo. Ante su permanencia en la Libertadores y la proximidad con el choque ante los colombianos, se abre la opción a que ese cotejo se reprograme.

Ficha del partido

Always Ready 1: C. Mosquera; M. Enoumba, D. Robles, E. Flores; J. Herrera (56′, D. Medina), W. Parra, A. Terrazas (46′, N. Cabrera), E. Reyes; D. Romero (64′, A. Alanoca); M. Riquelme (90′, M. Paniagua) y W. Bony (46′, J. Jean). DT: P. Godoy.

Magallanes 3: G. Rodríguez; M. Vásquez, C. Vilches, F. Piñero, F. Espinoza; A. Canales (68′, I. Vásquez), T. Aránguiz (81′, F. Cadenazzi); T. Jones, C. Villanueva (68′, J. Quiroz), J. Alfaro (61′, Y. Zapata); y F. Flores (61′, C. Jorquera). DT: N. Núñez.

Goles: 0-1, 9′, Vásquez, cabezazo tras córner de Alfaro; 0-2, 50′, Alfaro, define tras un largo carrerón; 0-3, 53′, Flores, con un fuerte zurdazo; 1-3, 90′+1′, Reyes, se la pica a Rodríguez.

Árbitro: A. Herrera (VEN). Amonestó a Enoumba, Parra (AR); Aránguiz, Espinoza, Vilches (MAG). En los 42′, expulsa a Enoumba, por doble amarilla (AR).

Estadio Hernando Siles, La Paz.