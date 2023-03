¿Un regalo de Lionel Messi para sus compañeros? La historia detrás de los teléfonos de oro que causan revuelo en Argentina

En Argentina continúa la euforia por la Copa del Mundo. A más de dos meses del logro, los homenajes continúan llegando desde distintas latitudes. Ahora desde Europa, ya que la empresa iDesign Gold diseñó modelos del teléfono iPhone 14 Pro Max, bañados en oro. En un principio, se dijo que Lionel Messi le regalaría uno a cada compañero en la Albiceleste. Sin embargo, según el diario Sport, de España, todo se trata de una campaña publiciataria.

De acuerdo a lo publicado por el periódico, el astro del PSG no tiene pensado darle tal obsequio al plantel. Por lo menos personalmente. De todas formas, es un hecho que los celulares existen. Son modelos personalizados, con la frase “World Cup Champions 2022″, las tres estrellas, el escudo de la AFA y el nombre más el número de cada futbolista.

En primera instancia, la publicación inglesa The Sun, aseguraba que el regalo significaría un gasto de 210 mil dólares para el atacante. “Lionel no es solo el mejor de todos los tiempos, sino que es uno de los clientes más leales de iDesign Gold y se puso en contacto con nosotros un par de meses después de la final de la Copa del Mundo”, declaraba el diseñador Benjamin Lyons al diario británico.

Incluso, la compañía que realizo el diseño le agradeció públicamente a Messi. No obstante, no es la primera vez que utilizan el rostro de un futbolista por una movida de marketing. “Fue un honor entregar 35 iPhone 14 de oro a Leo Messi para sus compañeros de equipo y personal como regalo por ganar la final del Mundial”, escribieron en sus redes sociales. Los teléfonos en cuestión, iPhone 14 Pro Max, son de lo último presentado por Apple.

Con el correr de las horas, la historia fue tomando rumbos inesperados. Desde el entorno de Lionel Messi dieron a entender que el astro jamás ha decidido desembolsar la alta cifra de dinero para dar regalos. Sumado a lo que publicaba Sport, el diario Olé expuso que el diseñador si le hizo llegar los celulares a Messi, pero a costo cero.

Benjamin Lyons conoce al rosarino hace algunos años. En el pasado, el diseñador mostró un iPhone 13, especial para Messi, con una funda de oro con el nombre de del capitán de la Albiceleste. En este caso, justo después de recibir el premio The Best, el empresario volvió a contactarse con el ex Barcelona, para realizar la movida de los teléfonos de la selección argentina. De tal manera que el regalo vendría por parte de la compañía y no saldría del bolsillo de Messi, como se dio a entender en las últimas horas.