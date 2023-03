Sebastián Báez rompe el sueño de Garin: “Gago” eliminado del Chile Open en octavos de final

El Chile Open se queda sin Christian Garin (100° ATP). El nortino cayó 6-4 y 6-3 ante Sebastián Báez (35°) en un partido prácticamente perfecto del argentino. Así la fanaticada nacional se queda sin la chance de tener a dos raquetas locales en los cuartos de final del Chile Open.

Sin el lleno total del día martes, Garin salió a buscar el paso a los cuartos de final del Chile Open. Torneo que ganó en 2021 y que ahora podía ser un trampolín clave en sus aspiraciones por volver a la parte alta del ranking ATP. La victoria de hace dos días ante Dominic Thiem, un espaldarazo importante para el nortino.

Por eso comenzó con el mismo planteamiento con que venció al austriaco. Profundo desde el fondo, buscó ser siempre quien liderara las acciones del juego. Con derechas profundas y puntos cortos logró contener al ex tres del mundo y ahora intentó lo mismo con el argentino. Aunque el resultado estuvo lejos de ser el mismo.

Luego de cinco juegos de gran igualdad, se comenzó a percibir una baja de intensidad por parte del cinco veces campeón ATP. Ya no generaba tantas diferencias con el servicio y cuando le tocaba recibir no podía recuperar el dominio de los cruces. Pasó sustos cuando servía 3-3 y los volvió a pasar con el 4-4, aunque allí ya no pudo evitar el quiebre.

Un castigo letal para esos momentos del parcial, ya que con un margen mínimo, dar vuelta el momento negativo no fue posible. Eso, sumado a que una pelota en el 0-15 del décimo juego lo sumergió en una disputa con el árbitro que poco ayudó para meterse en el partido. Fue una bola que el umpire se demoró en corregir y que hizo explotar a “Gago”. Intentó tener explicaciones, pero no las encontró y mientras volvía a ponerse en la línea de fondo ya dejaba la sensación de que no podía dejar atrás ese encontrón. Finalmente fue Báez quien apretó el puño tras concretar el set por 6-4 sin ceder ningún punto en el juego final.

El problema fue que los problemas con el árbitro no terminaron y tanto en el tercer como en el cuarto juego hubo problemas con las decisiones del juez principal. La molestia de Garin y las pifias del público nacional se hicieron presentes durante ese tramo del cotejo.

Periodo en el que tampoco podía cambiar mucho la lógica del partido. Pese a que Garin mantenía su servicio, la dinámica del partido dejaba en claro que ya no podía dominar los paleteos. Mucho más blando con sus golpes, le dio el espacio a Báez para no solo jugar con un gran margen, sino que también ser el más agresivo sobre el court central de San Carlos de Apoquindo.

Todo eso ayudaba a la sensación de que el trasandino, finalista del Chile Open en 2022, estaba logrando llevar a cabo el partido que se planteó en su cabeza. Sin ser exigido, movía a Garin y contenía sus intentos de superarlo en velocidad.

Y en el séptimo juego aquella sensación se concretó. Fue un momento doblemente doloroso, porque por un parte Garin llegó a estar 40-0 con su servicio y por otra porque fue un lapsus en donde mostró un paso adelante en su intensidad. El problema fue que cuando mejor estuvo el chileno, mejor aún respondió el argentino. Con una defensa perfecta dio vuelta la situación y logró un quiebre extremadamente valioso.

Al punto de que Garin no pudo recomponerse de aquello. Baéz se llevó su juego de servicio y después volvió a quebrarle al nortino, quien pareció sentir el golpe en ese tramo final porque no pudo concretar la remontada ante un jugador que mostró su mejor tenis en la noche santiaguina. Era su primer partido en este Chile Open y demostró que va por el título.

Garin por su parte sufre con el 6-3 final, porque deja escapar una gran chance para sumar puntos y de paso se despide del sueño de volver a conquistar el título que ganó en 2021. Chile de paso se queda sin la chance de tener a dos representantes en los cuartos de final, algo que no pasa en un mismo torneo ATP de 2019.