Nicolás Núñez tras la clasificación de Magallanes en Copa Libertadores: “Es un logro histórico para nosotros”

6-1 en el global. Ese fue el resultado que consiguió Magallanes antes Always Ready en la llave de la fase dos de la Copa Libertadores. El 3-0 que logró en nuestro país, fue refrendado con creces en La Paz y ahora enfrentará a Independiente de Medellín para buscar un lugar en la fase de grupos.

“Estamos contentos, porque enfrentamos a un gran rival y nos paramos de igual a igual ante ellos, tal cómo lo hicimos en Chile, y sabíamos que tendríamos un gran resultado”, reveló Tomás Aránguiz al borde de la cancha. Idea que fue refrendada por el adiestrador del Manojito de Claveles, Nicolás Núñez, en la zona mixta: “Teníamos la información que ellos harían un cambio sistema para intentar revertir la llave, pero el mensaje nuestro fue que nos podríamos adaptar a un equipo ofensivo y no nos íbamos a replegar. Fue así como encontramos las ventajas y las superioridades que nos hicieron marcar el primer gol y nos hizo crecer mucho más en nuestro funcionamiento”.

Luego el arquitecto de la tremenda campaña de los albicelestes aseveró que “es un mérito increíble que en la altura pudimos mostrar nuestra forma y eso me tiene orgulloso, porque atacamos y nos hicimos del balón más que nuestros rivales”. Pero Núñez no paró ahí, pues calificó su avance en la Libertadores como “un logro histórico para nosotros, porque hace poco más de un año estábamos compitiendo en la categoría B y ahora estamos aquí y fuimos muy superiores en los dos partidos”.

Pero el estratega no fue mezquino con el triunfo, ya que afirmó que “el logro no es sólo para de Magallanes, es para Chile. Tuvimos una representación magnifica, competimos de igual a igual y estuvimos en la altura con un buen equipo boliviano, pero mantuvimos la convicción y los superamos en el juego. Y es ahí donde se hacen las diferencias, porque nosotros no competimos con las viejas practicas, sino con el juego y este equipo es lo mejor que sabe hacer”

Por último, el defensa de la Academia, Fernando Piñero, concluyó que “a la Copa no nos conformarnos sólo con entrar y eso lo dijimos desde que clasificamos. Ahora hicimos un gran partido y marcar desde el arranque nos abrió el juego y pudimos contrarrestar la contra. Hicimos un duelo extraordinario y nos vamos contentos con la clasificación”.