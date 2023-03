Johnny Herrera liquida a Lasarte: “Cualquier tipo que hubiese trabajado con él, se daba cuenta de que era radicalmente distinto a lo que quería la Selección”

Johnny Herrera suele reservarse pocas cosas a la hora de realizar un análisis. Lo hizo durante toda su carrera como futbolista y mantiene el estilo ahora, con mayor libertad, dada su condición de comentarista. Sus mordaces juicios han abarcado a todos los actores del balompié nacional. Ahora se enfoca en dos que ya no están: el ex director deportivo de la Selección, Francis Cagigao, y el ex seleccionador nacional, Martín Lasarte. Al último lo tuvo como entrenador en Universidad de Chile. Ni por eso fue tuvo algo de condescendencia.

“Este tema del fracaso de la Selección yo se la adjudico netamente, porque no va al Mundial, a (Francis) Cagigao, por haber elegido al profesor (Martín) Lasarte”, lanza el exgolero en la última edición del programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, cuyo panel integra habitualmente.

Al español le responsabiliza por haber elegido a Lasarte, un técnico distinto del que necesitaba la Roja por esos días, cuando matemáticamente podía enrielar el camino y esperanzarse con llegar a la cita asiática. “Cualquier tipo que lo conociera a Lasarte, que hubiese trabajado con él, se daba cuenta de que el tipo era radicalmente distinto a lo que quería la Selección o la que la llevó al éxito”, sentencia el exguardameta, con conocimiento de causa, considerando que fue compañero de varios jugadores en la época más prolífica de la Roja.

Francis Cagigao y Martín Lasarte en las canchas de Quilín.

“Era conservador”

El análisis de Herrera incluye una mención al estilo del entrenador, que, a su juicio, se contraponía con las convicciones que el plantel había forjado, principalmente, en las gestiones de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli. “Lasarte era un técnico conservador, que esperaba, que trataba de salir de contra”, expuso, a modo de marcar diferencias entre el uruguayo y sus antecesores más destacados.

Las observaciones de Herrera se producen justo en la antesala del amistoso ante Paraguay, crucial para otro de los entrenadores que ha asumido el desafío de enrielar el rendimiento de la Selección. Eduardo Berizzo se jugará el puesto en el choque frente a los guaraníes. Una derrota, virtualmente, sentenciará su salida del combinado nacional y la dejará sujeta al entendimiento de la fórmula para ponerle término al vínculo al ue llegue a la ANFP. De hecho, a la sede de Quilín ha llegado una serie de currículos de estrategas interesados en el puesto.