Vuelve el “Spice boy”: Netflix confirma que David Beckham tendrá una serie documental

No solo fue un futbolista con una extraordinaria pegada con su pie derecho, y que jugó en el Manchester United y en el Real Madrid, David Beckham también es un ícono pop, en gran parte debido a su matrimonio con Victoria Adams, una exintegrante de las Spice Girls.

Por ello, la popular plataforma Netflix acaba de confirmar oficialmente que el exjugador se encuentra en plena etapa de producción de una serie documental. En ella, explorará su vida desde sus comienzos en una familia de clase trabajadora en Londres y el camino a la fama mundial gracias a su habilidad con el balón, portando la “7″ de los “Red Devils”. Todo mediante archivos personales, más entrevistas a su familia y amigos.

Fue en 2020 cuando el periódico británico The Sun dio a conocer por primera vez la serie. En la dirección estará Fisher Stevens (Palmer, And We Go Green) y John Battsek será el productor ejecutivo ( One Day in September , Searching for Sugar Man , Winter on Fire ).

Según afirma el sitio especializado The Hollywood Reporter la serie está siendo producida por Studio 99, la productora de Beckham.