“Sampaoli botón, Sampaoli botón...”: la hinchada de Racing las emprende contra el ex técnico de la Roja en su visita a Argentina

En Argentina, la presencia de Jorge Sampaoli no pasa inadvertida. Al casildense le sigue pesando el paso por la selección transandina, que no tuvo todo el éxito que se había proyectado en el momento en que se concretó el salto más importante de su carrera profesional. También algunas de sus decisiones. En Racing, por ejemplo, no le perdonan que no haya citado a Lautaro Martínez para el Mundial de Rusia, en 2018, cuando el goleador ya era una absoluta realidad futbolística.

La cuenta se la pasaron este jueves, en el duelo en que su actual club, Flamengo, enfrentó a la Academia, en el Cilindro de Avellaneda. Ahí, naturalmente, el ex técnico de la Roja recibió toda la atención. Por su particular estilo y por el crudo trato que le dieron los fanáticos.

“La p... madre que te parió”

Como suele ser en los recintos del fútbol transandinos, el cántico se escuchó fuerte y al unísono. La explicación, naturalmente, había que buscarla, pero nadie podía quedar indiferente frente a la elocuente manifestación de rechazo. “Sampaoli botón, Sampaoli botón, sos un hijo de p..., la p... madre que te parió”, le cantó un estadio entero. El técnico, en rigor, no le dio importancia.

Sampaoli, en el duelo entre Racing y Flamengo (Foto: AP)

No fue el único acto vinculado a Sampaoli que llamó la atención. También la concentró su habitual intensidad a la hora de vivir los encuentros. Como siempre, el ex técnico de la U gritó, se movió de lado a lado, protagonizó berrinches y hasta pateó las botellas con agua que bordeaban la banca del equipo brasileño cuando el trámite del encuentro o alguna decisión referil no le convencían.

Una de esas reacciones, de hecho, puede meterle en un problema: una de las botellas que impactó le terminó dando a un funcionario de la Conmebol que estaba al borde del campo de juego. Por lo pronto, se llevó una llamada de atención, pero, eventualmente, también puede quedar expuesto a un castigo.