La sorprendente confesión de Gustavo Lorenzetti sobre Jorge Sampaoli

El pasado 18 de abril, Gustavo Lorenzetti sorprendió al mundo del fútbol anunciando su retiro de la actividad profesional. Luego de 20 años de carrera, el volante argentino nacionalizado chileno, de 37 años, comunicó la noticia a través de sus redes sociales.

“Hoy me toca ponerle punto final a mi carrera como futbolista profesional. Lo tomo como una decisión de vida, entendiendo que era el momento de cerrar esta etapa que me hizo tan feliz durante mucho tiempo. Miro para atrás, me recuerdo jugando a la pelota en la calle, en el campito. Tenía el sueño de poder jugar al fútbol, de salir por el túnel con la cancha llena mientras llovían papelitos, con la gente cantando esas mismas canciones que yo también me sabía”, señaló en Instagram.

El zurdo, de extensa carrera en Chile, analizó su decisión en conversación con ADN: “Era algo que ya venía pensando en el último tiempo, en el último año sobre todo, lo analicé en las vacaciones, lo charlé con la familia y la verdad no fue algo que me costó demasiado. Lagrimeé un poco fue cuando escribí en mi red social y se lo leí a mi mujer, ahí sí me emocioné, ese fue el momento de emoción máxima”, comentó.

En ese sentido, Duende habló sobre su llegada a nuestro país: “Son tantos, este tiempo estuve recorriendo toda mi carrera, no solamente cuando llegué a Chile. Un pibe de 20 años con tantos sueños, con todos los miedos de ir a Chile. Después, la llegada a la Universidad de Concepción, a la U. El primer entrenamiento en la U, con lo que significó. Son un montón de cosas, no me podría quedar con una”, aseveró.

Su amor por la U

En Universidad de Chile vivió sus mejores años. Vistió la camiseta azul por siete años. En concreto, desde 2011 hasta 2018. Ahí disputó 301 partidos, ganó el Campeonato Nacional en cuatro oportunidades, la Copa Chile en dos y obtuvo una Supercopa. Sin embargo, el titulo más recordado es la Copa Sudamericana.

En su despedida a través de redes sociales, el rosarino envió un emotivo mensaje para el cuadro azul: “Y lo dejo para el final porque todo el mundo sabe que para mi es especial, porque aunque no soy formado en el club la siento como mi casa, me hicieron sentir parte de una familia. Gracias por los momentos gloriosos que vivimos juntos y que van a quedar para siempre en mi corazón. Gracias a su gente por el cariño inmenso y el respeto que me demostraron y me siguen demostrando hasta el día de hoy”, señaló.

Y claro, en el conjunto universitario encontró su mejor versión. En ese sentido, en ADN, Lorenzetti se refirió a su llegada al Chuncho y lanzó una sorprendente confesión sobre Jorge Sampaoli: “Creo que aprendí a jugar al fútbol con Sampaoli como técnico. Yo era el típico enganche, antes de llegar a la U, que le sacaba la pelota de los pies al volante central y quería jugar siempre con la pelota. Me sentía mal si la pelota no pasaba por mí”.

Además, valoró su paso por el cuadro laico: “Al llegar a la U, al tener a Sampaoli, entendí que a veces no era necesario que la pelota me llegara. Y yo saber jugar para mi compañero, jugar entrelíneas, todo eso lo aprendí en la U y creo que ese fue mi mejor momento, me sentí pleno en la U”, finalizó.