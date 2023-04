El duro momento de Luciano Arriagada en Athletico Paranaense

Luciano Arriagada lo pasa mal en tierras brasileñas. Su presente es más que complicado, pues no ha podido asentarse desde que recaló en el Athletico Paranaense. Después de su brillante estreno con el cuadro curitibano, el atacante ha convivido con la falta de minutos y su futuro es una incógnita.

El oriundo de Lota fue presentado el 3 de enero en el equipo finalista de la última edición de la Copa Libertadores. Arribó en condición de jugador libre luego de finalizar su vínculo con Colo Colo. Su fichaje generó expectación en el Huracán. De hecho, fue anunciado como “una de las grandes revelaciones del fútbol chileno”.

Su situación parecía ir bien encaminada, sobre todo después de su flamante debut. Al ariete solo le bastaron 180 minutos para anotar el que, hasta ahora, es su único gol en Brasil. En el 64′, tres minutos después de ingresar, Arriagada marcar de taquito en la victoria sobre el Azuriz FC, en el Campeonato Paranaense.

El delantero golpeó en su irrupción. “Luciano Arriagada llegó hace rato, entrenó, esperó su momento y me dio confianza para meterlo. Ahora es un hermoso problema. El grupo gana”, señaló Pablo Turra, entrenador del Paranaense, después del partido.

Luciano Arriagada, al centro, celebra su gol en el debut con Athletico Paranaense. Foto: @luciano__9/Instagram.

Parecía encontrar las oportunidades en el conjunto de Curitiba. Esas que acusó no haber recibido de Gustavo Quinteros en el Cacique, lo que lo hizo no renovar siendo aún juvenil. No obstante, hoy está fuera de los planos estelares. El futbolista de 20 años, que debutó con la Roja en la Copa América de Brasil, ha tenido poca continuidad. De hecho, no juega desde 12 de marzo, cuando los rojinegros vencieron al Sao Joseense por 4-0, por el Campeonato Paranaense.

Además, no es citado desde el 26 de marzo. Desde su último duelo, el Athletico ha disputado diez partidos. En específico, han jugado seis encuentros por el estadual, dos por Libertadores, uno por la Copa de Brail y otro en el inicio del Brasileirao. En ese sentido, este sábado visitarán al Fluminense en el Maracaná y Arriagada, una vez más, no está considerado y quedó fuera de la convocatoria.