Xavi explota en el Barcelona: “Me da lo mismo los memes que me hagan; no me van a callar”

El Barcelona de Xavi Hernández está viviendo una pequeña crisis para los estándares a los que están acostumbrados los azulgranas. El Barça acumula dos empates consecutivos que lo han hecho perder la ventaja en el liderato de la liga española.

Una de las principales quejas que ha tenido el entrenador de los catalanes ha sido el horario en el que le toca enfrentar a sus rivales, además del estado del terreno de juego en el que les ha tocado desarrollar el fútbol.

Tras el último empate contra el Getafe manifestó en la conferencia de prensa que “nos ha perjudicado, pero ya lo sabíamos. Ayer entrenamos con el campo seco en Barcelona porque sabíamos de esta situación. Es difícil. Se me ha criticado mucho por la superficie, pero es muy difícil para los jugadores jugar en este estado. Es malo para el espectáculo y hasta para el Getafe, porque el balón se queda trabado. Hoy se ha notado, no es excusa”.

Y este sábado, en la previa del duelo contra el Atlético de Madrid de este domingo a las 16.15 horas de España (10.15 de Chile), el entrenador insistió en sus palabras.

“A mí se me critica por todo. No me molesta nada. Por más memes que me hagan, el sol me molesta. El campo seco no nos beneficia. La pregunta es para Quique: ¿por qué no regó el campo? ¿por qué estaba el campo más alto de lo habitual? No voy a parar hasta que haya una norma por la superficie”, lanzó.

“En todos los deportes la hay. En el golf, si el césped está alto, se corta. Si Lebron tiene la pista mojada, se seca. Si llueve en tenis, se para. Y nosotros podemos hacer charcos... No me voy a callar. Normal que la juventud no vea los partidos enteros. Podíamos haber empatado igual. No es cuestión de resultado. Lo digo también cuando gano. Vamos a cuidar esto. Si queremos espectáculo, vamos a cuidarlo. Si jugamos con sol, se seca el césped. No voy a parar”, agregó en su mensaje.

Claro que, como indican en España, esta normativa ya existe y se cumplió en el último duelo. “la norma que pide Xavi Hernández para la superficie del terreno de juego ya existe en nuestra Liga. Existe y el Getafe cumplió escrupulosamente con ella la semana pasada. Esta obliga a que el césped esté cortado a una altura de entre 20 y 30 milímetros. El del Coliseum estaba en 29″, asegura Marca.

Getafe y Barcelona empataron sin goles en la fecha pasada. Foto: Reuters.

Pensando en el Atlético de Madrid

En cuanto al próximo rival, Xavi Hernández indicó que “mañana será un partido complicado, un partido grande. Posiblemente, el Atleti es el equipo más en forma de la categoría. Por resultados, pero también por juego. Están jugando muy bien al fútbol. Se asocian. Griezmann, Koke, De Paul... Cholo está haciendo una labor extraordinaria. No era fácil tras la eliminación de Europa. Será muy complicado”, apuntó.

“Es uno de los equipos con más carácter. Es una maravilla cómo imprime el carácter su entrenador, lo que transmite. Se han repuesto cuando nadie lo esperaba. Compiten con un alma tremenda y eso los hace peligroso. Son una familia, un bloque, un equipo. Es mérito del Cholo y de los jugadores el cómo se han rehecho”, añadió más adelante sobre su rival.

También dio a conocer cómo está el equipo tras los últimos empates y la eliminación de la Copa del Rey a manos del Real Madrid. “El mensaje es claro. Volver a ser reconocibles, no perder tantas pelotas. Volver a tener identidad. Generar muchas más cosas en ataque. Tirar la línea defensiva alta. Hemos bajado el nivel y tenemos que volver a subirlo”, enfatizó.