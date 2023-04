Chile se olvida de los Mundiales: la cruda realidad de las Rojas

Las lamentaciones se hacían evidentes. Las caras de adolescentes apesadumbrados eran lógicas. El sueño se había esfumado, incluso antes de haber jugado con Brasil. La selección chilena Sub 17 se fue a Ecuador sin mucho ruido, con los decibeles bajos, de cara al Sudamericano de la categoría, para optar por una de las cuatro plazas al Mundial. El positivo andar en la fase de grupos fue construyendo un ambiente más optimista con el equipo de Hernán Caputto, al avanzar al hexagonal final. Sin embargo, la campaña cambió radicalmente y el anhelo mundialista se terminó gracias al triunfo de Venezuela sobre Paraguay, antes de saltar a la cancha para cruzarse con la siempre poderosa Canarinha.

“Jugar un partido sabiendo ya la eliminación fue muy duro en el vestuario, con los jóvenes... Ya haré un análisis, una reflexión, al término del torneo. Por supuesto que es un momento duro, que uno no quiere vivirlo. Pero también hay que terminar el torneo y después hacer un gran análisis”, declaró Caputto, tras el juego con los brasileños.

Para cualquier futbolista, representar al país en una cita de talla mundial es un privilegio, un hito imperdible. Hasta hace no demasiado tiempo, el fútbol chileno estuvo en una mejor posición, entrando repetidamente en competencias de primer orden. Pero la foto de hoy es muy distinta. Claramente, con menos colores. Chile no está yendo a los Mundiales. La palabra fracaso se repite una y otra vez. Esto, a todas luces, genera preocupación.

Flanco abierto para Milad

“Hay que reconocer que estamos mal. Tenemos que reconocer y aceptar que tenemos que trabajar todos en conjunto, no solamente la federación, porque la federación recibe el producto de los clubes, y por eso tenemos que trabajar de la mano. La responsabilidad la asumo yo, pero detectando que tenemos un problema que estamos corrigiendo”. Esta frase le pertenece a Pablo Milad, timonel de la ANFP y presidente del directorio de la Federación de Fútbol (FFCH). La emitió en febrero de este año, en la despedida de la delegación de la selección femenina que disputó el repechaje mundialista en Nueva Zelanda, en el contexto del mal momento del balompié local.

Los resultados de los combinados nacionales se han convertido en un flanco abierto para la primera autoridad del ente ubicado en Quilín 5635, quien apostó en 2021 por el español Francis Cagigao como el director deportivo de las selecciones nacionales. El proyecto del ex Arsenal duró dos años, lo que estaba contemplado en su contrato. Una batería de cuestionamientos acompañó la labor de Cagigao, que se fue al no aceptar la oferta de renovación.

El dato es tan decidor como alarmante. El exintendente del Maule asumió la presidencia de la ANFP en 2020. Bajo su administración, las diferentes selecciones chilenas han participado en seis procesos clasificatorios para Mundiales de fútbol de la FIFA (adulto masculino y femenino; Sub 20 masculino y femenino; Sub 17 masculino y femenino). Chile sólo ha clasificado a uno. Fue la Sub 17 femenina, dirigida por Alex Castro, que se metió en la Copa del Mundo de India disputada en 2022.

Si de acceder a campeonatos mundiales se trata, el seleccionado que mejores antecedentes tenía era la Sub 17 masculina, participando en las últimas tres ediciones: 2015 (como anfitrión), 2017 y 2019 (clasificando en la cancha). Esa racha se acabó en la altitud de Quito.

Por la dimensión que significa la Copa del Mundo de mayores, el tropiezo de la Roja rumbo a Qatar 2022 todavía genera algo de ruido. Con un cambio de entrenador de por medio (Reinaldo Rueda alcanzó a dirigir cuatro partidos en las Clasificatorias), el Equipo de Todos no pudo enrielar la ruta con Martín Lasarte y terminó en un postrero séptimo lugar con 19 puntos, siete unidades menos que en las Eliminatorias a Rusia 2018, con el mismo resultado final.

Lamentablemente, para el devenir de la actividad local, el cuadro femenino tampoco pudo conseguir su boleto a la Copa de Australia-Nueva Zelanda, que se juega este año. Luego de obtener el quinto puesto en la Copa América 2022, el equipo que dirigía José Letelier accedió al repechaje intercontinental. Lideradas por Christiane Endler, las nacionales perdieron con Haití, acabando con el anhelo de llegar por segunda vez en la historia a una cita planetaria.

El proceso del equipo femenino ya venía con críticas hacia la figura del seleccionador. La propia capitana de la Roja no escatimó en hacer públicas las divergencias con la labor del DT. Lo hizo tras la Copa América y lo reiteró después, en Oceanía. “No teníamos más recursos. Se dijo hace tiempo y no se escuchó”, lanzó Endler. Al día de hoy, la selección no tiene DT, tras la salida de Letelier.

Las categorías juveniles tampoco atraviesan por momentos más halagüeños. En el Sudamericano Sub 20 de Colombia, Chile ni siquiera avanzó al hexagonal final, al terminar cuarto en su grupo. En entrevista con La Tercera, antes del certamen, el técnico Patricio Ormazábal afirmó que nadie de la Federación le puso como exigencia clasificar a la Copa del Mundo. “El único objetivo que me han pedido desde que llegué acá ha sido que la selección Sub 20 tiene que formar jugadores para pasar a la Sub 23 y adulta. Nunca ha venido alguien a decirme ‘usted tiene que clasificar al Mundial’ o ‘su obligación es clasificar al Mundial’”, dijo el exjugador.

Por su parte, la Sub 20 femenina también quedó afuera en la ronda grupal del clasificatorio disputado el año pasado, en La Calera.

Chile, desde atrás

Los ejercicios comparativos pueden ser complicados. En este caso, las selecciones nacionales ocupan un lugar muy apartado respecto al continente. Tomando como referencia el periodo de Milad, el balance es pobre y exhibe cómo algunos vecinos de la Conmebol arremeten y se posicionan de mejor manera. Por ejemplo, Chile está a la par, en cantidad de clasificaciones a Mundiales, que Venezuela. La Vinotinto se metió en la Copa del Mundo Sub 17 masculina. Además de las potencias Brasil y Argentina, hay otros tres países con mejor registro.

Presencia en Mundiales <br/> desde 2020 (era Milad) Brasil 6 Argentina 4 Colombia 4 Ecuador 3 Uruguay 2 Chile 1 Venezuela 1 Perú 0 Paraguay 0 Bolivia 0

Lo de Colombia es interesante, sobre todo en lo que concierne al fútbol de mujeres. Accedieron a todos los Mundiales femeninos: adulto, Sub 20 y Sub 17. En total tiene cuatro (añadiendo el Sub 20 de varones), igual que Argentina. El matiz es que la Albiceleste se sumó al Sub 20 masculino por la ventana, como el nuevo país anfitrión en reemplazo de Indonesia, porque no clasificó en la cancha. Este viernes se hizo el sorteo y compartirá grupo con Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda.

Otro aspecto que se percibe es que Ecuador ha desplazado a Chile con notoriedad. La Tri se metió a las tres Copas del Mundo masculinas de este periodo: estuvo en Qatar, más allá de la sombra del caso Byron Castillo, y en 2023 jugará los Mundiales juveniles, con el plus del poderío de Independiente del Valle como surtidor de talento joven en el país del Guayas.

Mientras tanto, Uruguay registra dos clasificaciones a Mundiales. Además de haber participado en Qatar, jugará el Sub 20 de varones en Argentina. El sorteo los cruzó con Inglaterra.

Para volver a ilusionarse con llegar a alguna Copa del Mundo, el fútbol chileno tendrá que esperar hasta 2024. El año venidero se disputarán los certámenes juveniles en las categorías femeninas. En la competencia adulta masculina, en septiembre arrancan las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Norteamérica 2026. Mientras tanto, hay que mirar todo por TV.