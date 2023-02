¿No hay delanteros? ¿Séptimos en las Clasificatorias? Fact checking a la feroz autocrítica de Pablo Milad al presente del fútbol chileno

El viernes se efectuó la despedida a la delegación de la selección chilena femenina, que viajó en la noche del domingo hacia Oceanía, para enfrentar el repechaje mundialista para clasificar al certamen de Australia-Nueva Zelanda frente a un rival por definir (Senegal o Haití). Con la presencia del plantel de jugadoras y del técnico José Letelier, también se hizo presente Pablo Milad, el presidente de la ANFP. En la ocasión, el ex intendente del Maule aprovechó la instancia para hacer una dura autocrítica respecto al momento del fútbol nacional.

“Hay que reconocer que estamos mal. Tenemos que reconocer y aceptar que tenemos que trabajar todos en conjunto, no solamente la federación, porque la federación recibe el producto de los clubes, y por eso tenemos que trabajar de la mano. La responsabilidad la asumo yo, pero detectando que tenemos un problema que estamos corrigiendo, de que hay una conciencia mayor hoy en día en los clubes”, declaró el timonel del ente de Quilín.

Pero esto, que a simple vista parece de Perogrullo, no fue lo único que emitió Milad. En otra parte de su alocución deslizó un par de puntos que tocan directamente a los principales elementos que engloba el balompié criollo: el Campeonato Nacional y la Selección. Dicho de otra manera, habla del “producto” más codiciado que tiene a su haber tanto la ANFP como la Federación de Fútbol de Chile, cuya separación ha sido una constante promesa de campaña para quienes han aspirado al puesto que hoy tiene el dirigente curicano. Respecto al torneo de Primera División, Pablo Milad manifestó inquietud por el “déficit” de delanteros chilenos. Por su parte, acerca de la Roja, dio a entender que el Equipo de Todos corre desde atrás porque “históricamente somos séptimos en las Clasificatorias”.

¿Tiene razón el presidente? El Deportivo hizo el ejercicio de revisar si los dichos del directivo tienen asidero o no. Un fact checking a la autocrítica de la cabeza del fútbol chileno.

¿No hay delanteros?

“Hemos trabajado a la suerte de la olla un poquito, en los últimos años. Hoy hemos creado un plan de trabajo, una organización, que no la podemos borrar en un año o en dos de lo que hemos hecho hasta ahora, y lo digo con mucha autocrítica. Yo fui presidente de club (Curicó Unido) por muchos años. Trabajamos mal en los clubes, no tenemos políticas deportivas para aplicar. Mientras sigamos trayendo muchos delanteros extranjeros, no le vamos a dar la posibilidad tampoco a los chicos nuestros. Por eso tenemos hoy un déficit de delanteros. Si ustedes analizan todo el fútbol chileno, ¿cuántos delanteros extranjeros hay? La mayoría”. Esto manifestó Milad sobre la escasez de variantes ofensivas disponibles en el certamen doméstico, que termina repercutiendo en los eventuales elegibles para un seleccionado que tiene poco gol en la era Berizzo, de números malos hasta la fecha.

En efecto, haciendo el barrido a los 16 equipos de Primera División, el panorama es claro. Doce clubes tienen como su referencia ofensiva estelar a un extranjero. En esta docena se incluye a Colo Colo, considerando que el paraguayo Darío Lezcano llegó a Macul para ocupar el lugar de Juan Martín Lucero. Ocho son argentinos: Maximiliano Salas, Fernando Zampedri, Gonzalo Sosa, Sebastián Sáez, Lucas Passerini, Leandro Garate, Mateo Acosta y Rodrigo Holgado. Además, hay dos uruguayos (Diego Coelho y Cristian Palacios) y un panameño (Cecilio Waterman).

Si de titulares se trata, los restantes que son chilenos no bajan de los 30 años de edad: Andrés Vilches (Ñublense), Matías Donoso (O’Higgins), Felipe Flores (Magallanes) e Isaac Díaz (Copiapó). Otras variantes nacionales que tienen ese rango de edad son Leandro Benegas (Colo Colo), Matías Campos (Everton) y Javier Parraguez (Coquimbo). Respecto a los jóvenes, hay dos nombres que son arietes naturales, aunque en sus equipos no se desempeñan netamente en esa labor. Uno es Esteban Moreira, de O’Higgins. El otro es Vicente Conelli, en Unión Española.

Los “9″ titulares de Primera División, por club:

Jugador Club Edad Darío Lezcano (PAR) Colo Colo 32 Andrés Vilches (CHI) Ñublense 31 Diego Coelho (URU) Curicó Unido 27 Maximiliano Salas (ARG) Palestino 25 Cecilio Waterman (PAN) Cobresal 31 Fernando Zampedri (ARG) U. Católica 34 Gonzalo Sosa (ARG) Audax 34 Matías Donoso (CHI) O’Higgins 36 Sebastián Sáez (ARG) Everton 38 Lucas Passerini (ARG) U. La Calera 28 Leandro Garate (ARG) U. Española 29 Mateo Acosta (ARG) Huachipato 30 Cristian Palacios (URU) U. de Chile 32 Rodrigo Holgado (ARG) Coquimbo U. 27 Felipe Flores (CHI) Magallanes 36 Isaac Díaz (CHI) Copiapó 32

¿Séptimos?

“Nosotros históricamente somos séptimos en las Clasificatorias. No es de mi mandato o de antes. Ese es el puesto que tenemos y, en base a ese puesto, nosotros tenemos que trabajar viendo lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal”, declaró Milad acerca de la selección absoluta, proyectando el camino rumbo al Mundial de 2026, el objetivo principal luego de dos fracasos consecutivos.

En esta aseveración, el timonel de la ANFP comete una imprecisión. En rigor, Chile se ubica sexto en la tabla histórica de las Eliminatorias Sudamericanas, en el balance hasta Qatar 2022. Además de superar a Venezuela, que nunca ha clasificado a una Copa del Mundo, y a Bolivia, que solo entró una vez (Estados Unidos ‘94), la Roja está por sobre Perú y Ecuador. Este hecho permite ejemplificar el mal paso del combinado nacional en los dos últimos procesos clasificatorios. Los ecuatorianos sí clasificaron a Qatar y rozaron los octavos de final. Mientras que los peruanos accedieron a Rusia 2018 y al repechaje del último Mundial, cayendo ante Australia.

De hecho, Chile tiene cuatro triunfos más que Colombia (quinto) en la historia de las Eliminatorias (66 contra 62). En la ANFP, sin embargo, aseguran que el cálculo lo realizaron desde las Eliminatorias que entregaron pasajes a Francia 1998 en adelante. No está de más poner sobre la mesa que para el próximo Mundial hay más cupos, porque el certamen en Norteamérica contará de manera inédita con 48 selecciones. La Conmebol tendrá 6,5 cupos entre 10 postulantes. Haciendo la ecuación de descontar a Argentina y Brasil, las potencias, que tienen más de un escalón de diferencia con el resto del subcontinente, perfectamente se puede inferir que habrán 4,5 plazas para 8 elencos. Esa es la pelea del Equipo de Todos.

Tabla histórica de las Eliminatorias Sudamericanas: