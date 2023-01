Los desastrosos números de Eduardo Berizzo al mando de la Roja hacen crecer la sombra de Gareca

Eduardo Berizzo reprueba sus exámenes. A cinco meses del inicio de las Eliminatorias, el técnico nacional no obtiene resultados y tampoco una forma de juego. Para colmo, suma papelones, como el que sufrió la Sub 23 en el amistoso benéfico ante Santiago Wanderes. Una de las grandes apuestas de la ANFP, luego del fracaso que significó no ir a Qatar 2022 y la posterior salida de Martín Lasarte, empieza a desmoronarse. En ocho meses, sus números son rojos.

La Selección del Toto aún no compite oficialmente. Sin embargo, el escenario actual causa preocupación. El cordobés acumula siete encuentros en la Roja. O nueve, si se agregan dos amistosos en que dirigió a la Sub 23: uno ganado, tres empatados y cinco perdidos. Es decir, un magro 22,22 por ciento de rendimiento. Si se toman en cuenta solo los cotejos de la Adulta, la productividad cae a un 14,29 por ciento, sin triunfos.

Cuando el estratega arribó al país, en su presentación, no prometió un recambio como tal, pero sí que consideraría a futbolistas jóvenes en su proceso. “Creo que el rendimiento te trae aquí. El ahora. Nadie es bueno ayer. Para mí, no hay edades, verdaderamente. Un jugador de 20 años puede estar en la Selección. No tendrá la experiencia, pero tiene el nivel. En dos años, en Paraguay debutaron más de 20 jugadores. Jugarán tenga la edad que tengan. Mi mirada estará puesta en el futbolista adulto que conozco, pero también en el joven que tengo que descubrir”, fue la frase.

Los viejos estandartes de la Roja siguen siendo claves para Eduardo Berizzo. Foto: José Soler Rodríguez/AgenciaUno

Desmenuzando las nóminas y los encuentros, han debutado nuevos elementos. No obstante, a falta de un semestre para competir por uno de los cupos para el Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, al parecer, la vieja guardia seguirá comandando los destinos de la escuadra chilena. Arturo Vidal, Gary Medel y Alexis Sánchez siguen siendo puestos fijos para el entrenador. Charles Aránguiz también está bien considerado cuando no presenta complicaciones físicas. Claudio Bravo, quien no apareció en las primeras nóminas, recuperó terreno.

Pese a la escasa continuidad de los históricos en sus clubes, sobre todo del volante de Flamengo, sus lugares en el equipo, al parecer, no tienen discusión para el ex ayudante de Marcelo Bielsa. En el enfrentamiento frente a Marruecos, en septiembre, el primero donde Berizzo plasmó un once con una nómina armada por él, jugaron Medel, Aránguiz, Vidal y Sánchez. Dos meses más tarde, ante Eslovaquia, en el último amistoso de 2022, solo el puentealtino no fue parte de la formación.

Tomando en cuenta los duelos desde el choque ante los africanos, que terminaron cuartos en el Mundial, las palabras de Berizzo están en la mira. En su presentación, el técnico que elevó a O’Higgins a la consecución de su único título fue especialmente cauteloso en una definición. “No quiero puntualizar en estos, en recambios. Sí en que les vamos a prestar atención a jugadores que necesitan de ella. Que vamos a estar atentos a su trabajo”, manifestó.

Frente a los africanos, las sorpresas fueron las inclusiones de Valber Huerta (29), Juan Delgado (29) y Nayel Mehssatou (20). Luego la Roja jugó ante Qatar, encuentro en que aparecieron Gabriel Suazo (25), Esteban Pavez (32), Marcelino Núñez (22) y Ángelo Henríquez (28), como novedades. Era la primera fecha doble en que el adiestrador tenía la oportunidad de plasmar su equipo en el campo. Solo el chileno-belga podía considerarse como una novedad. El volante del Norwich, otro de los jóvenes, ya venía actuando con regularidad desde al segunda rueda de las Eliminatorias pasadas. El resto ha participado, intermitentemente, de distintos procesos.

Eduardo Berizzo en su presentación como entrenador de la Roja. Foto: Diego Martin/AgenciaUno

Convulso arranque y contradicciones

El aterrizaje de Eduardo Berizzo en el país se dio en medio del bullado caso Byron Castillo. En aquel momento, la ANFP ponía todas sus fuerzas en intentar meter a la Roja en Qatar 2022 por la vía administrativa. El técnico lo mencionó en su presentación, asegurando que de resultar exitosa la ofensiva legal, se aceleraría el trabajo, considerando los plazos. Finalmente, no ocurrió.

El entrenador llegaba a Pinto Durán con una nómina que no había armado, pero con la que debía disputar sus primeros tres amistosos, ante Corea del Sur, Túnez y Ghana. La Roja no cosechó buenos resultados en la gira por Asia. Cayó en los primeros dos partidos, luego igualó en el tercero, pero sucumbió vía penales.

El cuerpo técnico valoró, al menos, la irrupción de Darío Osorio. “Es un futbolista de gran proyección. Lo queríamos tener cerca. Queríamos verlo entrenar en el grupo, ver su potencial. Es un futbolista que va a tener posibilidades, que va a tener minutos y va a ser parte de nuestro plan de futuro también”, declaraba Berizzo. Una frase prometedora, pero contradictoria considerando que en los encuentros venideros solo le dio 14 minutos ante Polonia.

La selección chilena en el duelo ante Marruecos. Foto: @LaRoja

Otra inquietud es la notoria falta de gol. Recién en el quinto partido con Toto en la banca, Chile logró convertir, en el empate 2-2 ante Ghana. Uno de Alexis Sánchez, el otro de Arturo Vidal. Fue el único duelo en el que la Roja del ex defensor de River Plate logró convertir. El estratega ha probado en el ataque a Ben Brereton, Diego Valencia, Ángelo Henríquez y Diego Rubio. En la gira inicial utilizó a Ronnie Fernández. Los resultados están lejos de las expectativas.

La chance de Gareca

Berizzo empieza a sumar detractores. Y para colmo, tiene una sombra que lo merodea. Ricardo Gareca, extécnico de Perú, siempre ha sido un nombre que agrada en Quilín. Fue una opción antes de decidirse por Berizzo, pero entonces estaba abocado al repechaje con los del Rímac. Ese proceso terminó con una decepción para los incaicos, que explica su salida.

El Tigre coqueteó, aún con Berizzo en el puesto. “Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Julio César Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, expresó el adiestrador en conversación con DirecTV Sports, a fines de diciembre. Aclaró, en todo caso, que no había recibido una propuesta. “A nivel de Selección nunca tuve un proyecto desde Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enfocarme. Alguna vez, sí tuve un acercamiento con un club importante. Eso sí”, sostenía. Y dejaba el aviso. “Me interesa el país para trabajar en algún momento”, agregaba.

Pablo Milad ha respaldado a Berizzo. Ha sostenido que es el técnico que dirigirá a la Roja en las Eliminatorias. Sin embargo, las dudas están instaladas y los “golpes”, como los denominó el estratega, al menos molestan. El papelón en Valparaíso es el más doloroso.