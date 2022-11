Eduardo Berizzo no se complica por no conocer la victoria: “Ya llegará, pero lo que hay que encontrar es una idea de juego y solidificarla”

A Eduardo Berizzo no le preocupan los malos resultados de la Roja. Fiel a sus convicciones, el director el argentino asegura que el no saber de victorias al mando de la selección chilena no es una complicación, pues a él le importa hallar la fórmula que le dé solidez al equipo. En la conferencia previa al duelo con Eslovaquia, el director técnico se refirió al próximo desafío de la escuadra nacional y habló sobre la derrota frente a Polonia.

El estratega aseguró que, a pesar de perder frente a los europeos, el duelo sirvió para ir encontrando un estilo de juego que se identifique con el equipo: “Lo hecho con Polonia nos tiene que invitar, que desafiar a repetirlo. Que sea una hoja de ruta de seguir alineados en una manera de jugar, que tiene que ver con la posesión, movernos, generar espacios, generar control del juego, asumir el control del juego. Como dije en la conferencia después del partido, en relación al volumen de juego, debemos generar más peligro. Tuvimos dos situaciones posibles y debemos generar más, a partir de todo el tiempo que tuvimos el balón”.

“Eslovaquia es un equipo que repliega, pero que también asume el control del balón. Será un desafío para nosotros imponernos a quién use mejor el balón. Lo hecho con Polonia, así lo manifestaban también los futbolistas, el contento o no, el resultado lo empaña, pero sí significa un camino para nosotros”, complementó el seleccionador.

Para Berizzo las derrotas no son importantes, de hecho, al contrario. Para el entrenador, el enfrentarse con selecciones que están clasificadas al Mundial implica un gran desafío para un equipo que aún se encuentra en el inicio de un nuevo proceso. “Nuestros rivales han sido rivales mundialistas, que nos exigieron y nos mostraron nuestras, debilidades, nuestras falencias. Eso también nos hará crecer. De nada nos serviría encontrar partidos que no te exijan y, a pesar de recibir resultados adversos, nuestros proceso exige medir fuerzas con alguien importante o, inclusive, alguien en mejor posición que la nuestra, en este caso, selecciones clasificadas al Mundial. Nos mostraron una realidad y no es malo conocerla, lo malo sería ocultarla y no reconocerla. A partir de estos partidos, también sabemos lo que necesitamos mejorar de cara al próximo año tendremos certezas”.

Chile cayó ante Polonia por la cuenta mínima. Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

En búsqueda de la primera victoria

Siguiendo la misma línea, Berizzo señala que espera encontrar una idea de juego antes que la primera victoria en su era al mando de la selección chilena, pues eso ayudará a formar un equipo sólido. “Estamos esperando la recuperación de los futbolistas que terminaron con 90 minutos, pero no serán cambios masivos, sí algunas opciones que queremos ver en determinados lugares del campo. Con respecto a las victorias, llegarán. Lo que hay que encontrar es una idea de juego y solidificarla. Un equipo se vuelve sólido cuando repite actuaciones buenas y nosotros debemos mañana repetir y mejorar la actuación frente a Polonia. Luego llegará la victoria”, asevera.

“Nunca nos sentimos favoritos. No es un ejercicio muy favorable sentirse confiado en demasía. Este partido tiene una significación importante porque debemos jugar igual y mejor que con Polonia. Esperemos un rival que juega bien, que repliega, que sale muy rápido a la contra con futbolistas técnicamente muy dotados, muy rápidos y buenos. Sera una gran prueba para nosotros”, añadió con respecto al encuentro ante Eslovaquia.

Las victorias son importantes y Berizzo lo sabe, pero recalca la importancia de encontrar la identidad del equipo. “Los resultados son importantes, obviamente. En un proceso uno necesita confianza, pero a veces creer en la adversidad es mucho más importante que creer cuando las cosas vienen bien. Venimos de dos Mundiales sin clasificar, pero si enfrentamos una tercera Eliminatoria con la desesperanza de lo ocurrido en el pasado, no será un buen estado de ánimo. Creo en mis futbolistas, creo en que podemos jugar como el otro día y mejor aún. A partir de encontrar una línea de juego, uno después gana. No sería bueno llevarnos un resultados in saber por qué o llevarnos un resultado injusto o ganar de cualquier manera. Eso no garantiza una línea de juego. Todos queremos ganar, pero yo prefiero ganar de la manera que escojo. Más que pensar en el resultado y en el impacto que tienen las derrotas en mi proceso, yo me enfoco en encontrar una garantía y solidez de cara al futuro”, sentenció el entrenador.