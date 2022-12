Ricardo Gareca sorprende y se candidatea para dirigir a la Roja: “Falcioni me habló muy bien de Chile por su tranquilidad y seriedad; me interesa”

El entrenador Ricardo Gareca manifestó su clara intención de dirigir en Chile, ya sea a nivel de selección o de clubes. El DT se encuentra libre después de que dejara la selección de Perú hace algunos meses después de caer en el repechaje mundialista de Qatar 2022 contra Australia.

“Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo (Julio César) Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, expresó el adiestrador en conversación con DirecTV Sports Chile.

También aprovechó la ocasión para indicar que “a nivel de Selección nunca tuve un proyecto de Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enfocarme siempre en ellos. Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento”, insistió.

Además aprovechó de evaluar su trabajo junto a Perú, conjunto con el que clasificó al Mundial de Rusia y al repechaje de Qatar. “Yo no fui hacer un cambio generacional a Perú. Las grandes figuras que uno cree que se les acabó el tiempo, se deben volver a enchufar y alinear. La idea es que convivan la juventud y la experiencia. No hay que desechar a ningún jugador”, apuntó.

“No es necesario un biotipo distinto para triunfar. Nuestras selecciones están muy influenciadas por Europa, nosotros tenemos rasgos muy diferentes al europeo. Tenemos que replantearnos que es lo que nos conviene a Sudamérica”, prosiguió en el análisis físico de los jugadores de esta parte del mundo.

Por último recordó el último partido por las semifinales de la Copa América contra Chile en el marco de la Copa América de Brasil 2019. “Ese partido ante Chile fue muy bueno. Nos encontramos con un Chile de mucha garra, en todo momento nos generó problemas. Tuvimos la dosis de suerte. Fue uno de mis mejores partidos al mando de Perú”, confesó Ricardo Gareca.

Apreciado en Perú

El cariño por el entrenador argentino en Perú es innegable después de que bajo su dirección técnica la Blanquirroja consiguiera llegar a su primer Mundial después de casi cuatro décadas.

“Con notable profesionalismo y mucha entrega, supo conseguir logros deportivos, confiando en las fortalezas y capacidades de nuestros seleccionados”, escribió la federación peruana en el momento de despedirlo oficialmente.

Además de la clasificación y notable participación en Rusia 2018, en su ciclo con Perú Gareca sobresalió con el subcampeonato de la Copa América de 2019 en la que el elenco incaico cayó contra Brasil en la final, instancia que no alcanzaba la selección en 44 años.

Además, Perú fue semifinalista de la Copa América en tres de las cuatro participaciones en las que Gareca estuvo a cargo, devolviendo el protagonismo al equipo con un sello en la forma de jugar bastante claro y que terminó dándole resultado a pesar de tener pocos futbolistas que militasen en clubes de renombre.