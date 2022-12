Campeón con Argentina en el ’78 repasa el título y le manda un recado a Chile: “No tienen ningún título Mundial y creo que jamás lo lograrán”

Argentina logró su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022. Desde Medio Oriente, en medio de la cena, el delantero Daniel Bertoni, campeón con Argentina en 1978, responde el llamado de El Deportivo. Es un momento de jolgorio, después de cuatro semanas en los cuales pasaron de la decepción a la euforia, a medida que transcurrían los partidos en la Copa de Mundo.

El ex jugador de la Fiorentina y Napoli, ídolo de Independiente, confirma que este título no es el más importante de la Albiceleste. Pese a ello, el exatacante destaca a Lionel Messi, de quien asegura “merecía retirarse con una corona como esta”. Sin embargo, se niega compararlo con Diego Maradona, excompañero y amigo. Asimismo, no se olvida de esa histórica rivalidad con la Roja, la misma selección que venció a los transandinos en dos títulos de Copa América (2015 y 2016) y que se ganó varios detractores en su momento de gloria. “Este es un título que ustedes los chilenos jamás tendrán”.

¿Cómo está?

Acá en Qatar, en medio de una cena. A usted qué le parece… Muy contento con el triunfo de la selección de Argentina. Tuvimos la oportunidad de verlo en vivo y fue algo maravilloso.

Un triunfo que se ha celebrado mucho…

Así es. Tengo entendido que en Argentina y en Sudamérica en general ha sido muy celebrado. Estaba bueno ya que la Copa del Mundo regresara a Sudamérica. Los equipos europeos son fuertes, pero demostramos que se puede ganar. Había que detener esa hegemonía del continente europeo y lo logramos.

¿Se sufrió mucho?

Fue un partido muy reñido. Francia es un gran equipo, por algo era el campeón vigente. Tiene grandes jugadores. Levantaron mucho en el final y demostraron por qué llegaron a esta instancia. Sin embargo, Argentina jugó muy bien y supo llevarse la corona.

¿Qué le pareció el Mundial que hizo Lionel Messi?

Jugó una gran Copa del Mundo, en un buen momento. Es muy meritorio que haya ganado el título mundial. Fue el mejor jugador de las últimas dos décadas y es muy bueno que se vaya con un logro como este. Merecía retirarse con esta corona. Alguna vez Messi tenía que ser campeón, es una gran manera de completar su carrera. Imagínese, ganar esta tercera Copa para la Argentina.

¿Con esto puede emular a los que hizo Diego Maradona en el Mundial del ‘86?

Lo siento, pero no hago comparaciones. Por un tema de respeto. Los dos son grandes futbolistas, cada uno en su época.

¿Está selección de Argentina es tan sólida como la del ‘78 y el ‘86?

No sé, dígamelo usted si sabe tanto. Si usted cree es que este plantel es más sólido que los anteriores…

Solo se lo pregunto porque usted fue campeón en el ‘78…

Está bien, pero mire cómo es el tema. Acá hay un equipo que ganó 3-1 en la final (Argentina ‘78), después hubo otro que ganó por 3-2 en la misma definición (México ‘86) y el último venció por penales después de un alargue… Con eso respondo su pregunta.

Entonces el de 2022 es menos importante…

No sé, usted saque sus propias conclusiones… Lo cierto es que Argentina tiene tres estrellas en la camiseta, ustedes los chilenos no tienen ningún título Mundial y creo que jamás lo lograrán. Seamos claros en eso.

Bueno, acá en Chile hay mucha gente celebrando este campeonato de la Albiceleste…

Eso está muy bien, me parece que los hermanos chilenos también disfruten este título de los argentinos. Porque al final de cuentas esta es una corona es para toda Latinoamérica y tengo entendido que en todos los países también están igual de contentos que nosotros por lo conseguido en Qatar. Nosotros los argentinos hinchamos por todos, pero gracias a Dios nosotros somos quienes salimos campeones del mundo.