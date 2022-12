Lionel Messi, capitán de Argentina: “Sabía que Dios me iba a regalar este título, presentí que iba a ser en este Mundial”

No podía ser de otra manera. Terminada la definición en Lusail, Lionel Messi tomó el micrófono de la transmisión oficial para dirigir el festejo de los miles de hinchas argentinos que llegaron a ver la tercera Copa del Mundo de la Albiceleste.

Una jornada de celebraciones. Tras lograr el Balón de Oro en Qatar 2022, el rosarino besó el trofeo de la Copa del Mundo por varios segundos, antes de tomar la foto de rigor con este nuevo logro en su carrera.

Después de largos minutos de festejo con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, el capitán de los transandinos dio sus primeras impresiones después de conseguir el mayor objetivo en su carrera futbolística.

“Es impresionante todo esto, que haya terminado de esta manera. Sabía que Dios me iba a regalar este título, presentí que iba a ser en este Mundial. Una vez más lo dimos todo y pudimos lograr una felicidad enorme”, dijo el capitán en radio La Red de Argentina.

De la misma manera, aclaró que “sufrimos mucho, hay que reconocerlo. Nos pusimos 2-2 tal como ocurrió contra Holanda. Pero nos pusimos en ventaja en la prórroga y nos empatan otra vez”.

Más tarde en la transmisión oficial, el rosarino dedicó el triunfo a los argentinos y a los muchos jugadores que pasaron por el equipo nacional, antes de este logro.

“Todo esto me recuerda toda mi carrea con la selección. Este el sueño de todos, todos la quieren tener. Somos poquitos los que la tenemos, es una felicidad enorme. Me acuerdo de mi familia y después de todos los chicos clon los que me tocó jugar en la selección. Todos deseábamos esto, todos lo queríamos e hicimos todo para conseguirlo”, dijo Leo.

Asimismo, La Pulga completó que “estuvimos cerca antes, sobre todo con muchos chicos que dejaban todo por el equipo. Todo jugador deja todo lo que tiene y más para conseguir esto. Este grupo tiene la suerte de representar a todos ellos. La gente que bancó siempre. Hubo duras y difíciles y el público mostró cariño y fuerza”.

Con mucha franqueza aseguró que “todavía no creo que sea campeón, estaba con la familia disfrutando, con mis hijos. Aún no somos conscientes de lo que pasa en Argentina, en Rosario. En el país debe de ser una locura. Teníamos que ser campeones y lo somos”.

Sobre la opción de continuar en el equipo nacional, Messi explicó que “lo único que quiero es ir a Argentina disfrutar con la gente. Llegar a Rosario tomar sol en mi casa, tomar unos mates y relajarme con mi mujer. Pero quiero jugar algunos partidos más con este grupo”.

Sobre el ambiente que se vive en el país transandino, la figura y capitán declaró que “me imagino como está Argentina. Lo vivimos intensamente todo el mes, es una alegría inmensa terminar el año así. Más allá de que los argentinos siempre vivimos situaciones complicadas. Esto dará ánimo a todos, sobre todo por las cosas malas que nos toca vivir este año y muchas veces. Es impresionante esta copa”.