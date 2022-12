Ricardo Bochini, leyenda argentina: “Messi no se puede comparar con Maradona, ni siquiera ganando el Mundial”

Ricardo Bochini (68 años), uno de los grandes ídolos del desaparecido Diego Maradona, tiene fresco el recuerdo de esta Argentina versión Lionel Scaloni. El legendario ex jugador de Independiente vio en vivo en Qatar a la Albiceleste que “tiene a todo el mundo entusiasmado en el país”, tal como reconoce en conversación con La Tercera. Y aunque no le quita favoritismo a su selección ante Francia, el campeón con la Albiceleste en el ‘86 -quien debió volver a Buenos Aires por temas personales- asegura que será “un partido muy equilibrado”. Valora el mérito del técnico Lionel Scaloni en esta campaña y también destaca el Mundial que ha hecho Lionel Messi en Medio Oriente. Sin embargo, no tiene reparos para opinar que ni siquiera un posible título puede emular a La Pulga con lo que hizo Maradona. Pese a ello, tampoco duda en decir que Pelé es el mejor jugador de la historia.

¿Cómo ha visto a la selección de su país en esta Copa del Mundo?

Argentina tiene un equipo ordenado, con mucha fuerza e ideas claras. Pero le han tirado muy poco al arco. Contra Australia tuvo un gol en contra, Países Bajos le hizo daño con un par de cabezazos. Sin embargo, ni Polonia ni México le dieron dificultades. No eran selecciones de tanta jerarquía.

¿Y qué opina del rival en la final?

Francia es un rival muy duro. Es el campeón del mundo, llegó a la final con mucha autoridad. Ahora le faltan algunos jugadores y eso puede beneficiar a Argentina. Será un partido muy parejo y puede ganar cualquiera. Argentina viene encendida tras ganar a Croacia de manera contundente. Son las dos mejores selecciones, junto con Brasil, que no pudo pasar de cuartos de final en los penales.

Entonces es la final de los mejores equipos…

Para mí, Argentina y Francia son las mejores selecciones, por eso se da la lógica en esta final de la Copa del Mundo.

¿La Albiceleste tiene opciones de lograr un nuevo título, después de 36 años?

Argentina puede ser campeón. Tiene todos los elementos. El equipo encontró la dinámica y la presencia de Lionel Messi le da una ventaja. Lionel Scaloni ha hecho un buen trabajo, encontró el equipo y la selección llega al domingo con mucha confianza. Sería un gran logro. Hace recordar en todos los que ganaron, el título de César Luis Menotti, también el de Bilardo. Argentina perdió dos finales con Alemania y si logra este tercer título superará en uno a Francia.

¿Cómo está el ambiente en Buenos Aires?

Acá en Argentina se habla todo el día del Mundial y del partido del domingo. Tiene a todo el mundo entusiasmado. El martes, el festejo en el Obelisco fue hasta muy tarde. La gente está muy comprometida y ansiosa con el equipo de Lionel Scaloni. Sobre todo los más jóvenes, esa generación de personas que tienen 30 años o menos y que nunca vieron al equipo como campeón del mundo.

¿Tuvieron muchas dificultades para lograr el título en el ‘86?

Nos tocaron equipos fuertes como Italia -que era el campeón vigente- y a Bulgaria en la primera ronda. Eran otros tiempos, ese Brasil por ejemplo tenía a Zico, Sócrates, Toninho Cerezo… Jugadores extraordinarios. Ahora en Brasil solo sobresalía Neymar y nada más.

¿Así de tajante?

Ahora no hay grandes jugadores como en ese entonces. Sacando a Lionel Messi y Kylian Mbappé. Los futbolistas pueden correr más, pero son muy pocos los desequilibrantes. No los hay en Brasil, en Alemania, España o Italia cuando llegaba al Mundial.

¿Puede ser eso una motivación para la Albiceleste?

No sé si será un aliciente. Esto es más que nada para Messi, se merece ganar el Mundial. Hace rato que uno de los mejores jugadores del mundo. Peleó la corona en Brasil contra Alemania, pero no pudo lograrlo.

¿Se puede comparar lo que ha hecho Messi con lo que logró Maradona en el ‘86?

No lo creo, sobre todo por la edad. En 2014, Messi tenía 27 años y pasaba un buen momento, pero quizás si hubiera llegado a la final con pocos menos años, tal vez la historia hubiera sido diferente. El mejor Messi ya fue. Maradona, en el ‘86, tenía 25 años y volaba. Hizo un Mundial increíble, en el mejor pasaje de su carrera.

Pero Messi ha hecho un buen Mundial…

A ver, yo creo que Messi a sus 35 años hizo un par de jugadas buenas. El arranque que tuvo en el último gol ante Croacia, por ejemplo. O en el pase gol que le mete a Nahuel Molina en el primer tanto contra Países Bajos. Tampoco ha hecho mucho más. En el ‘86, Maradona hizo goles increíbles, jugadas que yo nunca vi a algún futbolista hacer en el Mundial. El gol que hace a los ingleses, el remate cruzado para marcar contra Italia, el gol contra Bélgica, el pase a Jorge Burruchaga en la final… Fue la estrella indiscutible.

¿Si Messi logra el título en Qatar puede superar a Maradona como el mejor jugador transandino de la historia?

En los tiempos actuales existe una fuerte discusión para decir cuál de los dos jugadores es mejor. Pero Messi no se puede comparar con Maradona, ni siquiera ganando el Mundial. Diego era un jugador increíble. Es cierto, Messi se ha visto más maduro en Qatar 2022, guía a su equipo, toca menos la pelota, pero participa en la mayoría de las jugadas clave.

¿Quién es el mejor futbolista de todos los tiempos, según su opinión?

Para mí, Pelé es el jugador más completo de la historia. No se compara con nadie, ni siquiera con Maradona. Ganó tres mundiales, el primero de ellos a los 17 años. Era un jugador que lo tenía todo, potencia, cabezazo, remate, conducción de balón… Todas las características que debe tener un gran futbolista desde mediocampo hacia adelante.

¿Es cierto que usted era uno de los ídolos que tuvo Maradona en el fútbol?

Siempre me lo dijo. Maradona empezó a ver el fútbol con los cinco títulos de Copa Libertadores que logramos con Independiente. Muchas veces me lo hizo saber, que veía cómo jugaba y que trataba de hacer cosas parecidas. Es una pena que haya partido tan pronto.

Usted ganó el Mundial a los 39 años...

Pude jugar en el ‘78, pero quedé afuera en el último momento. En España ‘82 estaba lesionado y tampoco pude participar. En el ‘86, Bilardo me llamó en la lista de 22 jugadores. Para mí, ganar ese Mundial fue lo máximo. Además, cómo te decía, eran otros equipos mucho más fuertes que ahora. Inglaterra, Bélgica, Uruguay… Selecciones muy fuertes.

¿Qué ha sabido de Carlos Salvador Bilardo?

Tengo entendido que está mejor, está en su casa. Los muchachos del ‘86 siempre lo van a ver y me cuentan. Creo que ha podido ver los partidos de Argentina en esta Copa.