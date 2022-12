El paso a paso de Lionel Scaloni: cómo el DT logró reconstruir a la Albiceleste y llevarla de vuelta al máximo nivel

Luego de la pobre actuación de Argentina en el Mundial de Rusia, la AFA decidió nombrar a Lionel Scaloni como técnico interino de la Selección. A sus 40 años, el exdefensor estaba haciendo sus primeras armas como entrenador. Solo contaba con la experiencia de haber dirigido a la Sub 20 en un puñado de partidos y de ser ayudante de Jorge Sampaoli en la Albiceleste. Las suspicacias surgieron de inmediato y los críticos aparecieron por todos lados. Ninguno imaginaba que cuatro años después, el rosarino estaría a punto de levantar la copa más importante de todas.

El primero en disparar fue el fallecido Diego Armando Maradona, quien fustigó duramente la designación. “Ahora ponen a Scaloni. Scaloni es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico. ¡Cómo le vamos a dar la selección argentina a Scaloni! ¿Estamos todos locos? Con toda la gente que pasó, que le rompieron la dentadura y la cabeza… ¿Vos ponés a Scaloni? Y Scaloni dice ‘yo estoy preparado’. Pero si nunca te vi hacer un gol para Argentina. Con todo respeto, eh. Como pibe, vamos a comer un asado. Pero como director técnico y de la Selección, no. Te queda como el traje del gordo Porcel a Minguito Tinguitela, mirá lo que te digo”, señaló la leyenda.

Apenas asumió, la prensa argentina dudaba incluso de si estaba habilitado para ser entrenador. De hecho, en una de sus primeras conferencias, fue consultado por esta situación. “Tendría que haber traído el carnet, de verdad te digo. UEFA Pro es el máximo titulo posible y lo hice en la Federación Española de Fútbol porque a los jugadores que juegan más de ocho años en el fútbol español les dan la posibilidad de hacer ese curso y lo hice durante dos años. Lo hice con Fernando Redondo, Saviola, Leo Franco y otros tantos. Fui ahí, participé y lo hice como Dios manda. Es el máximo título posible a nivel entrenador”, se defendió, un tanto sorprendido por la pregunta.

Messi humano

A pesar de todo ese ninguneo, el exdefensa de la Lazio logró resucitar a Lionel Messi, que después de cada fracaso de su selección hacía el amague de renunciar.

Fue el propio Scaloni quien le contó a La Tercera en una entrevista cuál fue la metodología para que la Pulga volviera a sentirse importante en el equipo.

“La fórmula en sí no la tengo. Me baso en lo que yo haría si fuese su compañero. Hay que acercarse a él en el día a día, en el vestuario. Hay que empezar por tomar a Messi como una persona normal. No es solo dentro de la cancha. Es más profundo. En el desayuno, en el vestuario, en cada momento, es necesario que los jugadores se acerquen a hablar con Leo”, planteaba.

En esa búsqueda por acercar la figura del astro, el DT insistió en rodearlo socialmente. “Darse cuenta de que es uno de los nuestros. A partir de ahí, todo fluirá más fácil dentro de la cancha, porque el hielo se rompe primero fuera. Eso tiene pasar. En la última convocatoria avanzamos bastante”, reconocía.

Y justamente esa unión fuera del vestuario es una de las claves del éxito transandino. “Es mucho más importante eso que después el sistema táctico y la estrategia y todo lo que venga relacionado al fútbol”, comentó en una charla con el podcast La Selecta.

“Eso es tan importante como atacar, defender... Pero es importante que el jugador salga convencido de lo que quiere, lo que le dice el entrenador, de lo que van a hacer sus compañeros, porque eso marca la línea de todos. Y lo pudimos conseguir más allá de algún momento de dificultad. La línea de chicos que vinieron, está clara”, complementó.

Un título y una racha

Lionel Scaloni debutó como interino el 8 de septiembre de 2018 en un amistoso contra Guatemala, en Los Ángeles, California. Fue victoria por 3-0, con tantos de Gonzalo Martínez, Giovanni Lo Celso y Giovanni Simeone. De ahí en adelante, el equipo iría tomando la mano del nuevo DT y tendría un pasar muy tranquilo por las Eliminatorias, donde terminó segundo.

Esos buenos resultados también tienen que ver con una variación en la filosofía del entrenador durante el proceso, algo que él mismo reconoció. “Cuando asumimos, el perfil de jugador que convocábamos era un perfil bastante vertical. Más allá de que teníamos jugadores de buen pie, intentábamos ser verticales y, con el correr de los partidos y en vista de los jugadores que destacaban, nos dimos cuenta de que tal vez había que dar un cambio y poner jugadores de buen pie, que jueguen todos bien y que eso iba a llevar a que todos jueguen mejor”, admitió.

Lo más significativo para el nuevo entrenador fue el haber sido capaz de romper los 28 años sin títulos de Argentina, al imponerse en la Copa América de Brasil 2021, venciendo nada menos que al Scratch en el Maracaná.

Además, en 2019, la Albiceleste había comenzado una racha de 36 partidos sin perder que comenzó con la victoria 2-1 contra Chile en la definición del tercer lugar de la Copa América de ese año y solo se cortó con la derrota 2-1 ante Arabia Saudita en su estreno en el Mundial de Qatar, el mismo que este domingo podría ganar con apenas 44 años si es que se impone al poderío de Francia.