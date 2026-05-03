Secretario general de la CUT: “Kast sale con los votos de la clase trabajadora”

En entrevista con radio Nuevo Mundo, este domingo, tras resaltar la convocatoria de la marcha del 1° de Mayo, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) e integrante de la comisión política del Partido Comunista (PC), Eric Campos, abordó la relación con el gobierno de José Antonio Kast tras la fallida negociación por salario mínimo.

El también presidente de la Federación de Trabajadores del Metro habló del rol del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y sus disposiciones que apuntan a reducir el gasto en el Estado, lo que según el dirigente sindical va a generar necesariamente despidos.

“Sabíamos que esto iba a pasar, pero Kast sale con los votos de la clase trabajadora y eso es una verdad que se dice poco y entonces el rol de los partidos no tiene que ser ir a decirle a la gente te lo dijimos”, advirtió.

La CUT aspira a que el salario mínimo alcance los $637.700, correspondiente a un alza de 18,3%.

El Ejecutivo, por su parte, ofrece un aumento de 4%, en línea con la inflación.

Desde la multisindical plantean que la cifra impide cubrir el alza en el costo de la vida derivado de los mayores precios en los combustibles.

En cuanto a eventuales movilizaciones, Campos sostuvo que “este tiempo va a requerir de mucha habilidad táctica” en la búsqueda de algún cambio en el cuadro político.

“Estuvimos un mes, más de un mes, trabajando para que esta marcha fuera el éxito que tuvo más de 26 puntos de movilización en todo el país”, comentó.

Respecto a la discusión del salario mínimo, el dirigente dijo que Quiroz es el ministro que “manda” y “todos los demás son una suerte de asesores técnicos”.

“Y yo diría que Quiroz es un fanático neoliberal y que él cree y tiene la convicción ideológica que el crecimiento económico se da a partir de achicar el estado y bajar los impuestos a los más ricos”, aseguró.