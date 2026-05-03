La muerte de Diego Maradona está en plena investigación. De hecho, en las últimas semanas se inició el nuevo juicio que busca esclarecer las causas del fallecimiento de quien fue considerado como el mejor futbolista del siglo XX por la FIFA, en un honor que compartió, a regañadientes, con Pelé. El primer fue invalidado por una más de esas circunstancias extrañas que rodeaban al astro: la jueza registraba las diligencias para producir una serie.

En ese contexto, siguen surgiendo acusaciones. La última es la que formula Gianinna, la segunda de las hijas del matrimonio entre el Diez y Claudia Villafañe, quien se lanzó duramente contra quienes conformaron el entorno del excapitán de la selección argentina en los últimos días de su vida.

“Había negocios”: hija de Diego Maradona acusa plan del entorno que lo custodiaba para matar al astro argentino

Gianinna Maradona y su hermana Dalma han encabezado la ofensiva contra quienes se mantuvieron más cerca del ídolo en su momento más crítico. Sus principales dardos han apuntado a Matías Morla, quien oficiaba como su representante, y a Leopoldo Luque, el médico de cabecera del exfutbolista. También se han hecho extensivos a quienes, en teoría, debían cuidar de su salud. Siete profesionales del área están siendo enjuiciados por su eventual responsabilidad en el deceso, registrado el 25 de noviembre de 2020. En el proceso se han ido revelando antecedentes impactantes. “Murió como un perro”, llegó a decir, por ejemplo, Gabriel Batistuta.

Gianinna Maradona no vacila en calificar intenciones. "El plan de Morla para que mi papá ya no esté más lo hizo perfecto haciendo lo de Sattvica (la empresa que concentró los derechos comerciales más valiosos del patrimonio del Diez), pasándose todas las marcas para él y tres años después dijo que eran para mis tías; es ridículo. Él tenía el poder de tener a Maradona. Y hacía lo que quería con ese poder. Era el plan. Yo no puedo pensarlo de manera correcta. Lo querían matar. ¿Morla quería tener la vida de mi papá en sus manos? Seguramente. Y lo hizo, desde buscar conflictos o llevarlo al partido (el 30 de octubre de 2020, cuando Diego cumplió 60 años y fue en pésimas condiciones físicas a la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata para un homenaje de la AFA). Porque yo sé que Guillermo Coppola no lo hubiese hecho nunca en su vida, eso de mandarlo a mi papá a que cumpla un contrato sí o sí, cuando no podía caminar ni sostenerse en pie ni acomodarse un barbijo”, declaró.

Maradona y Leopoldo Luque.

Los dardos continúan. “El final -aseveró la hija del Diez- se pudo haber evitado si hacían su trabajo. Más allá de lo que hoy quiera instalar Luque de que no era su médico, él se hizo responsable, era su médico de cabecera, era la voz cantante. Para los medios, él lo había operado, aunque nosotros sabíamos que no había sido así. En ese momento era el médico de Maradona y lo decía muy orgulloso en todos lados. Hoy cuando tiene que asumir esa responsabilidad, de las cosas que hizo y de las que no hizo, no lo puede hacer porque claramente sabe lo que se le viene si él asume esa responsabilidad. Para mí son todos responsables, algunos con mayor grado que otros."

“Luque era la persona que manejaba todo y su equipo, Cosachov y Carlos Díaz. Si bien no se sabe la hora de muerte, el enfermero que lo tenía que chequear antes de irse no lo hizo y la enfermera que llegó después (Dahiana Gisela Madrid que será juzgada) tampoco lo chequeó. Más allá de que cuando dicen ‘no nos deja entrar’, siento que la responsabilidad, más en la salud, era de ellos, como tomarle los signos vitales a mi papá. No hiciste tu trabajo, es eso”, expresó.

También les respondió a quienes cuestionan el accionar familiar en la custodia de Maradona. “Es imposible. No entra en la cabeza a nadie. Que nos quieran responsabilizar a mis hermanos y a mí me dio más fuerzas para declarar. Como dije cuando declaré, no se puede tapar el sol con las manos. Si hoy quieren defenderse responsabilizando a otros, ¡no! Cada uno se tiene que hacer responsable de las decisiones que toma y de las consecuencias que llevan esas decisiones. La muerte de mi padre me sigue afectando”, concluyó.