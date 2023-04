Javier Zanetti: “Alexis debe estar muy agradecido con el Inter; él también estuvo de acuerdo en irse del club ”

Javier Zanetti (49) vuelve a estrechar lazos con Iván Zamorano. Eso sí, ahora con la iniciativa de buscar y forjar jóvenes promesas. El histórico futbolista chileno junto al actual vicepresidente del Inter de Milán (flamante semifinalista de la Liga de Campeones), inauguraron la Inter Academy de la escuadra nerazzurra para niños y niñas de entre 4 y 14 años, que se desarrollará en la Ciudad Deportiva de la Universidad San Sebastián y en el Club Amigos del Fútbol (LAF).

El Pupi habla de todo con El Deportivo durante su estadía en Chile. Por ejemplo, se detiene para analizar el paso de Alexis Sánchez por la tienda interista, club del que terminó rescindiendo su contrato para hoy brillar en el Olympique de Marsella. Y también va más allá en la mirada.

¿Cómo ve a Chile para las Clasificatorias?

Chile puede tener las chances de clasificar al Mundial. Sin duda tiene buenos jugadores y un gran cuerpo técnico que los puede liderar. Eduardo Berizzo puede desempeñar un gran trabajo en la Selección. Eso sí, debe tener el tiempo necesario para que se pueda capitalizar en la cancha.

Usted conoce bastante a Eduardo Berizzo, pues compartió camarín en su época de futbolista...

Sí, pero acá te repito que lo importante es que Berizzo necesita tiempo, como todo entrenador. Para realizar un buen trabajo requieres de ese elemento para que la idea pueda llegar a los jugadores. Espero que pronto se pueda reflejar en la cancha y en los eventuales resultados.

¿Ve a Chile en el Mundial 2026?

Claro. Con el plantel que tiene Chile le da muchas posibilidades de estar en el próximo Mundial. Así como existen jugadores experimentados, también hay nuevos valores.

¿Qué futbolista de la nueva camada de jugadores chilenos le llama la atención?

No he visto a ninguno en particular. Aunque sí creo que Chile tiene jugadores jóvenes que están saliendo y en eso debe seguir apuntando. De momento, no hay uno que se destaque en el ámbito internacional, pero el grupo debe trabajar de la mejor manera para llegar al objetivo de ir al Mundial. Cuando no destacan las individualidades, debe aparecer el colectivo del grupo. La nueva camada de jugadores no se debe conformar solo con ser profesional y jugar en Europa. Debe aspirar a consolidarse y conseguir logros.

El presente de la Roja no es bueno. No fue al Mundial de Rusia ni al de Qatar. Tampoco ha destacado en las últimas Copa América. ¿Se le perdió el respeto a Chile?

No. De ninguna manera. Chile es una selección a respetar como lo son todas. Considero que siempre jugar contra los seleccionados chilenos es complicado y muy difícil. Los últimos compromisos avalan lo que comento. El país debe estar tranquilo, porque a la selección chilena se le respeta mucho y siempre. De eso, no tengo dudas.

¿Llegó el fin de Generación Dorada de Chile?

Bueno, lamentablemente todo tiene un tiempo de término y un cierre de ciclo. Yo creo que lo que hizo la Generación Dorada fue muy bueno y reconocido por todo el pueblo chileno. De ahora en adelante se debe trabajar en base a esos logros para lo que viene. Esa talla de jugadores, como Sánchez, Vidal y Bravo, deben acompañar a los nuevos., Espero que la próxima generación sea igual o mejor que esa.

El adiós de Alexis del Inter

¿Qué le parece el renacer de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella?

Me parece muy bien y estoy sumamente contento por él, se lo merece. Es un jugador que está siempre trabajando para llegar a esa clase de resultados. Alexis Sánchez es uno de los futbolistas más desequilibrante en el Marsella.

¿No se arrepienten en el Inter de haberle dejado partir?

No, porque en su momento él también estaba de acuerdo en irse del club. Durante las conversaciones ambos tomamos esa decisión de terminar la relación contractual. Fue algo de mutuo acuerdo. Creo que hoy Alexis está feliz en el Olympique de Marsella.

¿Por qué Alexis pudo destacar en el Marsella y no en el Inter?

Alexis en el Inter estuvo muy bien. Las veces que le tocó jugar siempre fue determinante, en ambos procesos técnicos. Y eso siempre se le fue reconocido por el club y los hinchas nerazzurri. Yo creo que Alexis Sánchez debe estar muy agradecido con el Inter. Ahora, en el Olympique de Marsella, es otra institución y campeonato. Seguramente, también ahí sigue demostrando sus cualidades y el talento que lo identifica.

¿Usted era de los que quería que Alexis se quedara en el club?

Cuando se opta por esta clase de decisiones es porque está tomado por ambos. En base al presente de Alexis, creo que fue mejor así.

¿Por qué Alexis Sánchez se fue del Inter de Milán?

Yo creo que se fue porque seguramente quería probar nuevas experiencias. Y, sin duda, hoy por hoy, se le ve muy pleno y feliz en el Olympique de Marsella.