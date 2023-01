Athletico Paranense presenta a Luciano Arriagada como “revelación del fútbol chileno”

Luciano Arriagada ya es, con toda propiedad, nuevo jugador del Athletico Paranaense. Se había vinculado hace varios meses al equipo de Curitiba, pero solo se pudo unir a su nuevo club cuando terminó su relación con Colo Colo. En el intertanto, sin opciones de jugar por el equipo de Gustavo Quinteros, se abocó a prepararse físicamente para llegar en las mejores condiciones posibles a su nuevo desafío.

En Brasil, su arribo genera expectación. Y el club aporta otro tanto para que las miradas estén puestas sobre el ariete formado en Macul. “Una de las grandes revelaciones del fútbol chileno refuerza ahora al Atlético. Hablamos del delantero Luciano Arriagada, un joven de 20 años, formado por Colo Colo, y que ya tiene en su hoja de vida un paso por la selección chilena”, consigna el sitio web oficial del club.

Arriagada valora el paso que da. “Siempre he sido un hombre al que le gustan los grandes desafíos. Y cuando se presentó la oportunidad de venir al Athletico Paranaense, no lo pensé dos veces”, sostiene en la nota. “Me siento muy identificado con Brasil, por la alegría y la forma de jugar al fútbol. Tenía el sueño de jugar bien en Chile y luego venir aquí. Por eso, estoy muy feliz de estar aquí y listo para ser parte de esta familia que es el Furaçao”, destaca.

El contrato del delantero con el club se extiende hasta finales de 2025. Vestirá la camiseta número 32.

Luciano Arriagada, en una de sus fotos de presentación (Foto: RR.SS Athletico Paranaense)

Sueños

El lotino confiesa sus sueños. “Vi muchos videos de la afición del Athletico y quedé impresionado”, añade. “Me imagino que será un momento muy especial cuando tenga la oportunidad de jugar frente a ellos. Por eso tengo muchas ganas de poder entrenar, poder trabajar al lado de mis compañeros y en cuanto esté listo poder darles alegrías a todos”, sostiene.

También muestra su deseo por volver a la Selección y conseguir grandes objetivos. “Conquistar muchas cosas con la selección chilena es uno de mis sueños. Es por eso que estoy aquí. Por eso también acepté este desafío en el Athletico Paranaense”, dice. “Creo que aquí en el Athletico Paranaense mejoraré mucho, aprenderé mucho. Creceré mucho como jugador. Cualquier jugador sueña con su selección. Y obviamente, este es también uno de los mayores sueños de mi carrera”, concluye.