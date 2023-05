Guardiola celebra la paliza del City al Real Madrid: “Hemos jugado con el dolor de barriga del año pasado y lo hemos sacado”

Pep Guardiola tiene su cuarta final de Champions League bajo el brazo. La victoria aplastante del Manchester City al Real Madrid, le permite al catalán volver a encontrarse con La Orejona tras esa dolorosa definición en 2021 donde perdió ante Chelsea. Por eso el análisis post partido, trajo festejos pero también autocrítica.

El ex Barcelona no dudó en valorar lo realizado por su equipo en el Etihad, destacando la labor del mediocampo y la valentía de sus jugadores, quienes no solo vencieron al actual campeón, sino que también se sacaron de encima el dolor de la remontada del Madrid el año pasado. Pero todo aquello, no quitó que Pep tuviese espacios para cuestionar algunas acciones de sus jugadores.

De hecho, así comenzó su conversación Movistar + minutos después de concretarse el paso a la final. “En la segunda parte nos hemos precipitado muchísimo. Nada más salir Gündogan ha perdido un balón, Kevin ha hecho tres transiciones que no eran necesarias y nos hemos acelerado muchísimo cuando teníamos que hacer todo lo contrario, hundirles y girarles mucho. Por eso no hemos estado tan bien”, lanzó.

Aunque rápidamente quiero bajar la tensión de sus declaraciones y recordó la dolorosa eliminación de 2022 junto con la clave de este baile en Manchester. “Hemos jugado con el dolor de barriga del año pasado y lo hemos sacado. Estos partidos hay que jugarlos con una gran intensidad, y estoy muy contento de estar en la final”, explicó para después destacar la táctica mostrada por sus jugadores. “En la ida decidí poner un interior más atrás y hoy hemos decidido ponerlo más adelante y eso nos ha dado más fluidez. Hemos estado muy bien después”, agregó.

En esa línea quiso destacar lo realizado por Rodri, uno de los motores en un equipo que se caracteriza por sus rotaciones de balón y por una defensa compacta, que cuando está sin balón se para con cinco. “Sin él no lo hubiéramos hecho, se ha convertido en el mejor mediocentro. Ha estado imperial, en todo. Se habla de Erling y es lógico, se lo merece, pero sin Rodri no habría sido posible. Su presencia es muy importante. Estamos muy felices”, destacó.

Sobre la final que tendrá ante el Inter de Milán el 10 de junio, Guardiola admitió no estar enfocado en aquello, ya que aún tiene un calendario cargado de partidos de competencias domesticas. “Ya tendremos tiempo para prepararlo. Ahora primero viene la Premier y luego ya llegarán las finales, primero la de la FA y luego la de la Champions”, concluyó.