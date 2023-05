PSG busca al Niño Maravilla: los factores que explican el llamado a Alexis Sánchez

El Paris Saint-Germain modelo 2023-’24 promete ser muy diferente al actual líder de la Ligue 1 de Francia. Un equipo nuevo, con partidas ilustres y llegadas tan rimbombantes como las de anteriores mercados. Sin embargo, la idea de la dirección deportiva que comanda Luís Campos pretende dar mayor equilibrio al plantel.

En ese escenario, hay varios factores que conducen al llamado del cuadro parisino al chileno Alexis Sánchez. Las características de un delantero como el tocopillano despiertan interés en uno de los equipos más ricos del mundo.

La inevitable partida de Lionel Messi dejará un vacío enorme en el camarín de los parisinos. No solo dentro de la cancha, sino en cuanto a los liderazgos que puedan enderezar el rumbo de un equipo con un presente convulsionado.

El Niño Maravilla ya lo ha vivido en otros clubes. Su profesionalismo siempre ha sido una de las grandes virtudes del goleador histórico de la Roja, la misma que contagia a sus compañeros, tal como lo ha hecho en sus anteriores clubes como en la selección chilena, donde es uno de los referentes de los jugadores más jóvenes.

Es más, en su paso por Olympique de Marsella en la actual temporada, lo ha mostrado como un liderazgo positivo para el resto, tal como lo han reconocido públicamente jugadores como Vitinha o el marroquí Amine Harit.

No hace sombra

En ese mismo punto, uno de los grandes problemas que ha tenido PSG en la actual temporada ha sido la lucha de muchos egos inmensos, que han desembocado en un mal ambiente.

Messi no ha sido el mismo después de ganar la Copa de Mundo y así también lo han detectado sus compañeros, además de la exigente prensa gala. Así, el viaje relámpago a Arabia Saudita no hizo más que apurar la decisión del argentino de no seguir en la capital francesa.

Por otro lado, está el caso de Neymar, cuyas constantes fiestas, lesiones y postergaciones han colmado la paciencia del propio camarín del equipo, además de la dirección deportiva. Al brasileño le restan dos temporadas de contrato con PSG, pero ni el jugador ni el club tienen clara su continuidad.

Con las probables partidas de ambas figuras, el gran caudillaje del equipo pasará a Kylian Mbappé. Su permanencia tampoco está del todo clara ante la insistencia de Real Madrid.

Sánchez ya ha tenido que convivir con compañeros de carácter fuerte en su vestuario. No tuvo problemas con Lionel Messi ni con Neymar en el Barcelona, equipo al que llegó en julio de 2011. Tampoco se le vio complicado cuando debió estar al lado del delantero belga Romelu Lukaku en Manchester United, con quien incluso forjó una gran amistad, tanto en el equipo británico como en Inter de Milán. Una situación parecida a la de Mesut Özil, una de sus más cercanos en Arsenal.

Una opción de mercado

Al margen de los temas de convivencia, también pesa la realidad económica. El PSG se ha puesto un límite presupuestario que no lo haga salirse de los márgenes del fair play financiero.

Ahí reside una de las ventajas del chileno. La potencial llegada del tocopillano a París será como jugador libre, sin previo pago de alguna cantidad de dinero por su pase. Una oportunidad de mercado para un refuerzo de 34 años, más que calado para lo que pueden dar tanto en el torneo local como en el ámbito internacional.

El equipo de la familia real qatarí deberá ingeniárselas para dar cabida, o salida en su defecto, a varios jugadores que retornan de préstamo. Son 16 para ser más específicos. En la lista destacan los nombres del atacante argentino Mauro Icardi, el meta costarricense Keylor Navas, el volante neerlandés Georginio Wijnaldum o el extremo alemán Julian Draxler.

Además, informes de prensa ya hablan del interés del club por contar con los portugueses Bernardo Silva de Manchester City y Bruno Fernandes de Manchester United; el delantero nigeriano Víctor Osimhen de Napoli, el central eslovaco Milan Skriniar o el zaguero del Monaco Axel Disasi.