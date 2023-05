La historia de Uruguay desmenuza el arribo de Marcelo Bielsa y llena de críticas a Martín Lasarte

Antonio Alzamendi no lo duda. Cuando se refiere a la llegada de Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay, en la que brilló en los ochenta, el exdelantero no ahorra calificativos. “Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Es muy bienvenido. Es un entrenador al que admiro y hay un crédito muy grande hacia él. Cuando los jugadores hablan bien de un técnico, está todo dicho”, sostiene en una abierta muestra de alegría.

Al ex jugador de River Plate le convence todo del nuevo conductor de la Celeste. “No todos los técnicos campeones son fenómenos. Hay que ver lo que dejan. Que venga Bielsa no creo que cambie la forma del jugador uruguayo, pero va a dejar mucho”, proyecta. En ese contexto, no vacila en abrirle las puertas de par en par. “Es bienvenido”, le remarca a El Deportivo.

De inmediato, advierte el cambio paradigmático que supone la contratación del estratega rosario. “Tiene una forma más de ataque, de tenencia, sus equipos son protagonistas del juego. El uruguayo está acostumbrado a ser un equipo de respuesta”, resalta. Eso sí, dice que los futbolistas charrúas no tendrán problemas para asumir la propuesta. “El uruguayo se adapta. No creo que le quite lo que es el uruguayo, porque lo conoce. Es un técnico con mucha capacidad. Dirigió en Inglaterra, que es un fútbol distinto al sudamericano. Y lo hizo muy bien. Es un técnico con peso, nombre, personalidad. Lo ha demostrado. Y, en general, el jugador uruguayo actúa en grandes ligas. Y ahí debe adaptarse también”, manifiesta.

Un rechazo improcedente

También entra en el aspecto controvertido del arribo de Bielsa. El rechazo que provocó su elección entre los técnicos uruguayos más fundamentalistas. Martín Lasarte fue uno de los que alzó la bandera de lucha. “Lo mismo diría cuando ellos fueron a dirigir al exterior. Acá estuvo Passarella y todos estuvimos felices. Yo pienso que Bielsa es bienvenido. No niego la capacidad de nuestros entrenadores, porque la tenemos. Lasarte dirigió a Chile, una selección extranjera, y nadie le dijo nada. (Jorge) Fosatti, a Qatar. Y a nivel de equipos también ha pasado. La idiosincrasia no cambia nada. Yo dirigí en Perú, en Guatemala, en España. Es parte del fútbol”, subraya.

Antonio Alzamendi, en su paso por la selección uruguaya.

Lo que sí le entusiasma son los resultados que puede dar la unión entre Bielsa y una generación de futbolistas pujantes y de buen nivel. “Están Valverde, Suárez, Araujo, jugadores que están en Argentina. Cuando las cosas son claras y tienes un buen entrenador, se puede soñar. Bielsa genera expectativa en cualquier lugar, no solo a mí. He hablado con jugadores a los que ha dirigido. Es muy claro. Habla como se tiene que hablar en el fútbol, no anda con vueltas. Somos una selección que hace problemas, que complica a los más grandes. Somos futboleros y si hay un toque de clase diferente pueden darse los mejores resultados. Tabárez nos llevó a ser cuartos en Sudáfrica. Estamos capacitados. Después, todo depende de como se maneje el entrenador. Y Bielsa suele manejarse bien”, insiste.

Sosa también está feliz

En la misma línea de manifiesta Rubén Sosa. El ex delantero del Inter y la Lazio contradice a Lasarte. “No estoy de acuerdo. Han pasado argentinos, como Pasarella. Bielsa es un adelantado del fútbol. Le va a aportar a nuestro Uruguay algo nuevo. Hay dos cosas distintas: tenemos entrenadores capacitados. Hay cinco que andan muy bien en el extranjero. Pero, bueno, se ha elegido un Bielsa, que puede, con este Uruguay que anda bien y tiene jóvenes en todas partes del mundo, conseguir grandes cosas. Tenemos una generación de jugadores de entre 22 y 24 años que antes no los teníamos. Yo creo que por eso apostaron por Bielsa, porque tiene una capacidad de trabajo. La ha demostrado”, sostiene el Principito.

“Lasarte era uno de los que estaba pronto para la Selección. No se le dio. Somos muy amigos, compañeros. Cada uno dice lo que piensa. Estamos en derecho de decir lo que pensamos. Puede decir lo que piensa. Yo, como ex jugador de la selección, futbolero, digo que hay que decidir. Y a veces acá se demoran mucho en eso. Yo estoy con él, pero bueno, se decidió esto. Ahora hay que mantenerlo y apoyarlo. Pero después de 10 días del Mundial había que decidir”, matiza.

Rubén Sosa, histórico jugador uruguayo.

El símbolo de Nacional observa, además, una conveniencia mutua. “Bielsa apuesta a que Uruguay ha ganado y va a ser ganando. Si en Miami nace una palmera, acá nace un jugador de fútbol. Siguen saliendo jugadores para Europa o para donde sea. Bielsa viene a aportar lo que ha logrado. Ha sido campeón, descendió y después se quedó. No abandona su método hasta que termine. Tabárez estuvo 12 años y no ha logrado muchos títulos y se le aguantó porque su método era muy parecido, de conocer a los jugadores, sus fortalezas. Si viene es porque apuntamos a que lo dejen trabajar tranquilo. Apuntamos a un Mundial, a estar en una final, a ganarla. El jugador uruguayo entra a una cancha a ganar todo. A veces no se puede, pero siempre se intenta”, puntualiza.