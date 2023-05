Juan Tagle detalla los motivos que gatillaron la salida de Mauricio Isla de Universidad Católica

La gran noticia de la semana en la Universidad Católica ocurrió fuera de la cancha. El miércoles el club anunció la salida de Mauricio Isla, quien arribó hace menos de un año con el objetivo de continuar la racha ganadora de una institución que venía de ser tetracampeona del fútbol chileno. Sin embargo, las cosas no resultaron como el Huaso y los cruzados esperaban. Los resultados en lo colectivo fueron decepcionantes y el rendimiento del bicampeón de América nunca dio el ancho.

A pesar de esto, Juan Tagle, presidente de cruzados, no tuvo demasiadas críticas para el futbolista recientemente desvinculado en la precordillera y valoró su paso por la franja: “Él partió jugando bien, se pudo entender con el Chapa (Fuenzalida) y su nivel bajó de alguna manera. Creo que también cometió algunos errores. Ya no tuvo todo el foco que habíamos esperado, pero él siempre cumplió”, comenzó diciendo el mandamás.

Mauricio Isla durante su presentación en San Carlos de Apoquindo. FOTO: KARIN POZOAGENCIAUNO

Tal vez lo más llamativo de sus palabras es que considera que uno de los factores que gatilló su poca adaptación y posterior salida fue el “maltrato” que recibió por parte de los hinchas en el fútbol nacional: “Hay también un cierto maltrato de la hinchada en general, no sólo de Católica. Yo creo que eso también lo frustró un poco. Creo que Chile no cuida mucho a sus ídolos. Es bicampeón de América y en general se le trató muy mal en muchas canchas a las que fue. Me llama la atención, como sociedad estamos con mucha violencia y yo creo que Mauricio Isla también lo resintió”.

¿Habrá reemplazante?

Además, Tagle declara que no descartan reforzarse en la posición que dejó Mauricio Isla tras su salida: “Es una posibilidad que estamos evaluando desde el momento en que se anuncia la salida de Mauricio, en la medida que haya una muy buena opción. Si está al alcance, la vamos a evaluar. Si no, vamos a seguir con el plantel que tenemos”.