Ariel Holan explica la salida de Mauricio Isla de la UC: “Él decidió buscar otro camino”

Mauricio Isla y Universidad Católica pusieron fin al vínculo que los unía. La institución cruzada dio a conocer esta decisión a través de un comunicado.

Y este jueves Ariel Holan, técnico de la UC, tomó la palabra para referirse a esta salida, aprovechando la conferencia de prensa previa al duelo contra Unión La Calera de este sábado.

Sobre Isla, el DT aseguró que “Mauricio es un jugador de una extraordinaria trayectoria y de un nivel de selección. Pero él fue claro en su deseo y eso es ni más ni menos de lo que es. Comentó que por motivos personales él decidió buscar otro camino y nosotros no tenemos nada que decir en función de eso”.

“Mauricio jugó muchos partidos, una excelente cantidad de minutos y creo que en esos partidos mostró su categoría. Ha hecho goles, pases de gol y en otros tal vez no jugó como hubiese deseado jugar. Pero en el balance como cualquier futbolista tuvo momentos buenos y no tan buenos. Eso es lo que vi de su performance. No hay mucho más para decir”, profundizó más adelante.

Y ante esta ausencia, Holan pierde una pieza clave para la conformación del once inicial, dejando como única alternativa en la posición a Byron Nieto. “Falta para el receso un partido, entonces creo que siempre ha sido el modus operandi del club que cuando termina el semestre, o la primera rueda, se hace un balance y se toman decisiones junto a la gerencia deportiva y junto a Juan (Tagle) y otros directores que están en la mesa de Fútbol. Independientemente de lo de Mauricio. Allí se hará el balance general del rendimiento del equipo y se verá si se amerita algún refuerzo o no en general para completar o no el equipo. Esas decisiones se hacen tras una revisión profunda. Después del sábado habrá tiempo para analizar. El mercado de medio tiempo está para utilizarlo o no”, explicó.

Otro de los temas que trató fue el respaldo entregado por José María Buljubasich en la previa del duelo contra Deportes Copiapó. “Siempre nos rasgamos las vestiduras de los proyectos. Mi cargo nunca estuvo en riesgo. En los proyectos puede haber ajustes. Este es un club hiper serio y está dispuesto a trabajar en equipo. Pero hemos sido bombardeando por unas serie de versiones que no puedo hacer eco. Ahora que hablemos de fútbol y que el equipo no alcanzó el funcionamiento... Esto lo expliqué varias veces. Hicimos una reconversión que ningún equipo hizo. Me llama más la atención porque nos rasgamos las vestiduras con los proyectos y cuando el error se va decimos ‘ah, pero no hay proyecto’. O creemos en los proyectos o no. Creemos en los proyectos o no creemos en los proyectos. Y si creemos en uno, evaluemos el proceso, pero no cuestionemos el proceso”.

“Le agradezco a Tati por lo que dijo, pero yo no necesito que diga lo que dijo. Eso lo hablamos en el diálogo permanente que tenemos y que es inmejorable e igual que ha sido desde que empecé en 2019″, agregó.

También reflexionó sobre la partida de jugadores al extranjero. En países vendedores y en Sudamérica hay muchos condimentos que hacen que los equipos no se reciten de memoria. El primero son las ventas. Cada vez que tienes un equipo que cada vez que funciona... los entrenadores no son magos. Ahora, dentro de eso tiene que haber debate. En una institución que cree en el trabajo en equipo hay opiniones. Puedes coincidir o no, pero siempre desde el respeto. El privilegiar el tener un equipo competitivo”.

Ya pensando en Unión La Calera, Holan fue cauto, pues los cementeros contarán para este partido con Martín Cicotello como nuevo DT tras el despido de Gerardo Ameli.

“Con un entrenador nuevo todo se abre a posibilidades que veremos de acá al momento del partido. Sí hay jugadores importantes, un equipo rápido, agresivo con muy buen juego aéreo y eso va más allá del entrenador que esté en la banca. Después cambian los matices y después veremos qué ajustes hacemos, pensando en seguir creciendo como equipo, aunque el rival tiene características de un equipo duro”.