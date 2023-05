El Tati Buljubasich respalda a Ariel Holan en la previa del duelo ante Copiapó

Universidad Católica no pasa por un buen momento. Los cruzados suman más de dos meses sin ganar por el certamen nacional. Concretamente, llevan cinco encuentros seguidos sin saber de triunfos, lo que ha instalado las dudas en torno al irregular rendimiento durante la temporada.

En ese sentido, el gerente deportivo del club, José María Buljubasich, se refirió al contexto del elenco precordillerano y la posibilidad de que el entrenador Ariel Holan sea relegado de su cargo: “Nosotros hacemos siempre evaluaciones. Algunas son formales o informales. Las informales son las que vamos conversando con las directores, con el cuerpo técnico. Las formales son las que se hacen en la comisión de fútbol. A final de semestre o después del partido con (Unión) La Calera, seguramente haremos una evaluación”, arrancó diciendo en conversación con TNT Sports, en la previa del duelo entre la franja y Deportes Copiapó.

“Esta no está enfocada en la continuidad o no del entrenador, eso no está en duda. Es para ver cómo se mejora. Qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal. Cada uno, desde su lugar, qué puede aportar, en qué se equivocó y, a partir de ahí, trabajar todos juntos”, señaló de inmediato, despejando las dudas sobre la continuidad del transandino en el banco.

También, habló sobre la localía de la UC y la posibilidad de ejercerla en Independencia: “Nosotros visitamos Santa Laura. No estaba como había estado previo al partido de Colo Colo y O’Higgins, que jugamos ahí. Por lo tanto, con esa información, conversamos con el cuerpo técnico y con los jugadores. Hicimos una reunión para tomar una decisión en conjunto, y se resolvió entre todas las partes jugar ese partido en Rancagua”.

“A partir del sábado, con Calera, ojalá jugar ahí. Con las conversaciones que tuvimos con la gente de Unión (Española), nos dijeron que no habrían más recitales, por lo menos hasta fin de año. Así que esperamos poder jugar todos los partidos ahí”, complementó.

Finalmente, se refirió a la potencial salida del capitán Matías Dituro: ”Hasta hoy, no hay nada. A nosotros no nos llegó nada. Yo soy el recepcionista de las situaciones de los jugadores y Matías no me comentó nada. Nunca me dijo que se quería ir, los representantes tampoco. Así que no tengo más que decirte que eso”, comentó

“Eso se verá cuando termine el campeonato si llegan ofertas, pero no solo con Matías. Siempre hay, en términos de campeonato o intertemporada, situaciones que puedan llegar y se evalúan. En este momento, no hay ningún pedido de Matías y eso sí lo quiero dejar claro. Matías no quiere salir, no me lo vino a manifestar de esa manera”, sentenció.