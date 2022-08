José María Buljubasich sobre la incomodidad de Ariel Holan: “Es normal la inquietud de los entrenadores de tener cerrado el plantel”

El gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, aseguró que el plantel cruzado está cerrado, luego del movido mercado de pases del club de la franja, que llegó incluso a provocar la incomodidad de Ariel Holan. El técnico se mostró inquieto ante la posibilidad de perder a Matías Dituro por una oferta de España, ya que, además, no pudo considerarlo para el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile, ante Audax Italiano. Asimismo, había sufrido las bajas de dos de sus principales figuras, Marcelino Núñez y Diego Valencia, quienes fueron vendidos al extranjero.

“El plantel está cerrado. Con respecto a la situación de Matías, hay una razón ahí de un tema administrativo, de la interpretación de una cláusula de salida, por la cual se generó esa oferta. Es normal, cuando sucede esto, que haya jugadores que algunos días puedan estar más desenfocados y por esa situación Ariel decidió que jugara Sebastián (Pérez), porque confía en él. Por esta posibilidad, como club, teníamos que responder esta pregunta. Es normal la inquietud de los entrenadores, de tener cerrado el plantel y trabajar con un grupo de jugadores. Incluso, con Catuto. Acá hay una situación donde todas las partes tienen su opinión. El cuerpo técnico tiene una opinión muy importante. Yo también tengo la mía y hay un directorio que al final del día es el que toma las decisiones. Han llegado ofertas, jugadores que se han ido, otros que han pedido salir y han salido y otros que han llegado, pero el plantel está cerrado”, sostuvo el Tati.

Según el ejecutivo, el tetracampeón del fútbol chileno no privilegió las finanzas por sobre lo deportivo. “No es que prime lo económico, acá prima mucho el deseo del jugador, hay una serie de situaciones que se fueron dando. Fue un mercado especial. Se han tomado decisiones de salidas de jugadores pensando que otros no iban a salir. Está el deseo de desarrollo del jugador, como el caso de Marcelino y Valencia. Uno escucha opiniones de todos y el directorio tiene que tomar una decisión. Indudablemente, el entrenador va a trabajar con el plantel que tiene y no podemos cargarle la responsabilidad a él por la salida de jugadores, pero sí hay muchos factores que se evalúan y no solo el económico. A veces los tiempos no coinciden y este fue uno de los mercados más complicados de pases, no solo ahora, también a principios de año. Estuvo de lo de Luciano (Aued); también a Cristian (Paulucci) le costó ir armando el equipo; Ariel no ha podido tener un plantel estable para trabajar, recién ahora. Uno asume las responsabilidades. A veces los tiempos calzan y las cosas salen bien, otras veces no tanto. Yo como gerente deportivo soy responsable”, advirtió el exarquero.

Buljubasich también comentó sobre el choque con la U de este sábado, en el Estadio Nacional, pero evitó ponerle presión al elenco cruzado. “Siempre es un clásico, uno respeta al rival. No hablaría de exigencia, uno habla de deseo. Queremos ganar el clásico, está el deseo de jugar bien, de replicar lo que se hizo ante Audax. El equipo está asentándose cada vez más, con un grupo ya estable, queremos que siga ganando, es el deseo de todos”, señaló.