La incomodidad de Ariel Holan con Cruzados: “El gerente o el presidente del club pueden responder por qué Dituro está en la situación que está”

Universidad Católica se impuso por 2-0 a Audax Italiano, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, en un encuentro que comenzó con un insólito corte de luz a los 17 segundos y que los cruzados supieron sacar adelante. Una vez terminado el duelo, el entrenador de la UC, Ariel Holan, valoró el resultado ante los itálicos.

“Ganarle a Audax tiene un doble valor porque es un muy buen equipo, que tiene alternativas en su alienación”, dijo el argentino en conferencia de prensa. No obstante, reconoce que no todo fue perfecto: “En el momento de liquidar el partido no tuvimos precisión. En el mano a mano perdimos bastante, de concretar algunos habría sido otro el partido”, complementó.

Además, no quiso emitir comentarios sobre la situación de Matías Dituro, quien no defendió el arco de la franja hoy; lo hizo Sebastián Pérez. Al ser consultado, dirigió sus palabras a José María Buljubasich y Juan Tagle: “El gerente (deportivo) o el presidente pueden responder. No es que yo quiera evadir, pero ellos tienen los argumentos por los cuales Dituro está en la situación que está”.

Además, Holan se refirió a la vuelta de la llave, la cual considera que está abierta y que será el último partido en el actual San Carlos de Apoquindo, el que se cerrará para la construcción de un nuevo recinto para la franja: “La llave no está cerrada, tenemos que hacer un buen partido. Es un hecho histórico (lo de San Carlos) y bisagra para el club el remodelar su estadio y, seguramente, vamos a estar a la altura de lo que la gente espera del equipo”.

La revancha por los octavos de final de la Copa Chile será el próximo sábado 20 de agosto a las 18.30 horas, en el mencionado recinto de Las Condes.