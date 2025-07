Es chileno: El para atleta Yunerki Ortega recibe la nacionalidad por gracia.

Yunerki Ortega es chileno. Este martes, el Senado aprobó la iniciativa para otorgarle la nacionalidad por gracia. La sala aprobó de manera casi unánime el trámite, con 30 votos a favor, cero en contra y una abstención. El para atleta estuvo acompañado de Érika Olivera, la impulsora del proyecto.

En entrevista con El Deportivo, el exnadador y ahora triatleta había dado a conocer sus motivaciones en el país. “En Cuba sentía que me sacaban a competir y yo no tenía beneficio alguno. Así era en la época romana con los gladiadores, te sacan a pelear. Uno lo siente porque va teniendo familia, necesidades y a medida que van pasando los años uno se va dando cuenta de muchísimas cosas”, relató.

Eso fue lo que lo motivó a escapar. “Fue una decisión que tomé en el momento que me llamaron. Yo estuve entre 2020 y 2023 sin competir. Ese año me pidieron que volviera, inicialmente dije que no, pero una segunda llamada me hizo recapacitar y acepté. Desde ese momento empezó a darme vuelta a la idea de quedarme en Chile. Se lo dije a mi madre y no me creyó, hasta el momento en que la llamé para decirle que lo hice”, dijo.

Luego de irse de la Villa Panamericana, Ortega conoció a Miguel Brito, atleta venezolano que actualmente es su entrenador y guía en las competencias. Juntos aspiran a llegar a los Juegos Paralímpicos. “Hoy el país puede tener un representante para apuntar a un proyecto paralímpico. El nivel de profesionalismo en nuestras sesiones, la entrada y salida del agua, la entrada y salida de la bici, es a un nivel que solamente manejan los mejores del mundo y logramos hacerlo con una bicicleta muy mala”, señaló Brito a este medio.

Ortega imagina las medallas paralímpicas como meta. Y reconoce que Yasmani Acosta ha sido un de mentor en ese camino. “La meta es estar en el podio. Eso es lo que queremos, llevar al para triatlón de Chile por primera vez en la historia a unos Juegos Paralímpicos. Ese es nuestro proyecto, demostrarle al mundo que en Chile el deporte es inclusivo”, remarcaba.

“Con Yasmani hablo muy a menudo. Es uno de los deportistas que me ha ayudado a entender cosas, me apoya y me anima a que no me rinda. Muchas veces, con las necesidades que uno tiene, las carencias, dan ganas de flaquear. Ahí él me ayuda a levantarme. También me ayudó mucho hablar con Érika Oliveira, la diputada, que me ha ayudado en el proceso de nacionalización. También con Santiago Ford he hablado en varias ocasiones”, reconocía.