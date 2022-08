Fin a la teleserie de Matías Dituro: la UC rechaza una nueva oferta del Girona y el arquero se quedará en San Carlos

Ariel Holan puede respirar un poco más tranquilo: Matías Dituro no se moverá de Universidad Católica, al menos, durante este mercado. Pese a que el Girona de España intentó hasta el final hacerse con los servicios del arquero estudiantil, Cruzados se mantuvo firme en su decisión de mantener al portero en el plantel y así no generar un mayor descontento de su entrenador.

El elenco hispano ofreció la semana pasada US$ 1 millón por el pase del meta del conjunto de la franja, lo que fue rechazado de plano por el tetracampeón del fútbol chileno, que tiene tasado al futbolista en cerca de US$ 1,5 millón. Por eso, el ex Celta de Vigo jugó ante O’Higgins, en San Carlos de Apoquindo.

Sin embargo, el cuadro español, que perdió 1-0 ante el Valencia, en la primera fecha de LaLiga, no se rindió. De hecho, en las últimas horas subió la puntería, puso más dinero sobre la mesa y remeció al club precordillerano, que evaluó seriamente la propuesta, aunque siempre teniendo como prioridad retener al transandino.

Sin embargo, el interés de Dituro en partir a Europa también era un factor a considerar. La idea del arquero era continuar su carrera en el extranjero, tras su buena temporada en el Celta. Si bien tuvo ofertas para emigrar, decidió quedarse, ya que Ariel Holan se lo pidió expresamente. Además, Cruzados le renovó el contrato hasta 2025 y le aumentó el sueldo.

Todo estaba en calma hasta que apareció el Girona y le movió el piso al ex Deportes Antofagasta. De hecho, el arquero no fue considerado por Ariel Holan para el duelo de ida de los octavos final de la Copa Chile, ante Audax Italiano, donde los de la franja vencieron por 0-2.

Esto provocó la molestia del técnico, que llegó con la misión de intentar una remontada y armar un equipo competitivo, pero que en vez de eso ha debido lidiar con las salidas de jugadores fundamentales como Marcelino Núñez y Diego Valencia, así como de otros elementos menos considerados como Diego Buonanotte y Felipe Gutiérrez.

Ante los audinos atajó Sebastián Pérez, mientras que Dituro ni siquiera estuvo en la banca. El técnico, visiblemente incómodo, dejó claro que no se trataba de una rotación y apuntó directamente a José María Buljubasich y Juan Tagle: “El gerente (deportivo) o el presidente del club pueden responder. No es que yo quiera evadir, sino que ellos tienen los argumentos por los cuales Dituro está en la situación que está”, disparó.

El desmejoramiento del plantel ha frustrado los planes de Holan. Y en San Carlos reconocen que el DT probablemente evalúe su continuidad en el club para 2023, descontento por esta situación.

Pues bien, finalmente, el futuro de Matías Dituro se resolvió en las últimas horas. Pese a que la oferta del Girona alcanzó las pretensiones de Cruzados en torno al precio y a la forma de pago, todas las partes decidieron rechazar la propuesta y mantener el vínculo contractual, por lo que el arquero seguirá en la institución.