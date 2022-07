Matías Dituro renueva en la UC hasta 2025: “Estoy muy contento por volver al club”

Universidad Católica oficializó la permanencia de Matías Dituro en el club. El arquero volvió a San Carlos de Apoquindo, tras estar un año a préstamo en el Celta de Vigo. Pese a algunas ofertas y sondeos por el argentino, no hubo ninguna propuesta concreta que satisficiera completamente tanto al club como al jugador, por lo que se quedará, por ahora, en la precordillera.

“Tras su paso por el Celta, Matías Dituro confirma su permanencia en Universidad Católica y extiende su vínculo hasta diciembre de 2025″, publicó la UC, en su cuenta de Twitter. Es la primera vez desde su regreso a Chile que las redes sociales del tetracampeón muestran al meta, al que no habían querido exhibir tras la vuelta a la tienda estudiantil.

Antes de que terminara su paso por el Celta de Vigo, Ariel Holan ya había contactado a Dituro para que volviera a San Carlos de Apoquindo. El meta fue clave en el tricampeonato de torneos largos que consiguieron los de la franja en el Torneo Nacional 2020, con el técnico argentino al mando.

Si bien el deseo de Dituro era continuar su carrera en el extranjero, expresó palabras de alegría tras extender su contrato con el monarca chileno. “Estoy muy contento por volver al club, por entrenar, por estas semanas con mis compañeros, poder prepararme de la mejor manera. Ojalá el fin de semana poder estar volviendo a disfrutar un partido con esta camiseta”, sostuvo, en un video compartido por Cruzados.

El exarquero de Deportes Antofagasta valoró el apoyo de los hinchas, que lo querían de vuelta en el club. “A la gente, agradecerle muchísimo por todo el cariño que me brindaron en toda la etapa anterior en el club, por todo este año en que me tocó estar en España. Realmente, el apoyo fue increíble en cada partido. Me han hecho llegar sus mensajes de aliento en cada semana”, agregó.

“En esta etapa que me toca estar acá, agradecerles el cariño, el otro día en el estadio pude compartir con muchos. Poder sentir ese cariño de cerca es algo que estaba extrañando mucho, lo necesitaba. Ojalá podamos conseguir los objetivos que tenemos trazados para lo que se nos viene por delante”, finalizó Dituro.

Como el regreso de Dituro y su permanencia eran un hecho, el actual arquero titular de la UC, Sebastián Pérez, se encuentra buscando una salida del club desde, al menos, dos semanas. Mientras que Nicolás Peranic está a la espera de obtener su nacionalización.