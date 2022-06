Juan Tagle explica el futuro de Matías Dituro: “Nos interesa mucho que se mantenga aquí, va a ser un aporte y Ariel Holan lo conoce muy bien”

Matías Dituro se presentó en San Carlos de Apoquindo a la intertemporada de Universidad Católica. El arquero argentino volvió de su préstamo en el Celta de Vigo, club que no hizo uso de la opción de compra, que era cercana a los US$ 2 millones.

Hoy, los cruzados comenzaron a trabajar de cara a la segunda rueda, una pausa muy esperada por el técnico Ariel Holan, quien declaró que necesitaba con urgencia estos días para introducir algunos aspectos tácticos de su sistema de juego, recuperar lesionados y prepararse bien físicamente para “volver a competir”.

Precisamente, Ariel Holan es uno de los más contentos con el regreso de Matías Dituro, quien fue fundamental durante 2020 y 2021, en la consecución del tricampeonato de torneos largos de los estudiantiles, con él en la banca, gracias a sus grandes atajadas y a su juego con los pies. Por eso, lo había contactado hace varias semanas para convencerlo de volver a San Carlos de Apoquindo.

Por ahora, esos llamados le están dando resultados, ya que Juan Tagle, presidente de Cruzados, sostuvo que no tienen ninguna información distinta a la que indica que el arquero cumplirá su contrato con el tetracampeón del fútbol chileno.

“Respecto a Matías, no me lo crucé; quería saludarlo, pero siempre he estado en permanente contacto con él. Siempre seguí con mucho interés su año en España. Como todos los cruzados, bastante orgulloso de ver cómo tenía mucho éxito. Es un jugador del club. Tiene contrato vigente con el club hasta fines de 2024. A nosotros, sin duda, nos interesa mucho que se mantenga aquí, va a ser un aporte. Ariel lo conoce muy bien. Si termina sucediendo que él vuelve, nosotros lo recibiremos con los brazos abiertos, porque esta es su casa . Aquí se encontrará con un plantel y tendrá que disputar el puesto de arquero como lo ha hecho siempre. Por ahora, nosotros no tenemos información distinta de que él vuelve a cumplir su contrato con Universidad Católica”, advirtió.

En la misma línea declaró el gerente deportivo José María Buljubasich, quien sostuvo que Yamil Asad y Lucas Melano pueden partir de Católica. “En cierta medida, nosotros no hemos tenido el semestre que todos esperábamos, por lo que hay un proceso de armar el mejor equipo posible para el segundo semestre. Va a ver una serie de movimientos. Con respecto a los cupos de extranjeros, está la activación de Luciano Aued después de los exámenes correspondientes; está la opción de Matías (Dituro). Por otro lado, Yamil y Lucas han manifestado la intención de tener más continuidad, de ver opciones de salir a jugar a otro lado, así que estamos evaluando esa situación. Munder también está viendo la opción de salir. Y está el tema de la nacionalización de Nicolás Peranic, que está bastante avanzada y podría salir en los próximos días. Lo que necesitamos es que ojalá sean jugadores que lleguen, se pongan la camiseta y puedan jugar al otro día, porque los tiempos son muy cortos”, sentenció el Tati.

“Elegí a la UC por el proyecto”

Daniel González fue presentado como el primer refuerzo de Universidad Católica para este segundo semestre. El exdefensa de Santiago Wanderers se mostró contento tras la llegada a su nuevo club y luego de su primer entrenamiento bajo las órdenes de Ariel Holan.

“Tomé la decisión de venir a Universidad Católica porque es el actual tetracampeón del fútbol chileno, porque hace jugar a los jugadores jóvenes y era el proyecto que yo buscaba. La decisión fue mía. Era lo que yo quería. Llegar a la UC. Vengo a trabajar y a aportar al club”, aseguró el seleccionado nacional de 20 años, que no ocupa cupo de refuerzo por su corta edad.

Tagle le dio bienvenida al zaguero, el que también era pretendido por Colo Colo y la U. “Estamos muy contentos de presentar a Daniel González como refuerzo para el segundo semestre de 2022. Todos conocen su trayectoria. Ha estado en todas las selecciones juveniles. Un jugador que a su temprana edad ya ha sido nominado en la Adulta. Lo miramos con mucho interés, no solo Universidad Católica, sino que en el medio lo han alabado por su profesionalismo y sus características personales”, concluyó.