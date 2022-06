¿Qué debe hacer Sebastián Pérez ante el retorno de Matías Dituro? La cruel disyuntiva que debe resolver el Zanahoria en la pelea por el arco de la UC

En una temporada y media, Sebastián Pérez consiguió lo que cualquier guardameta soñaría con alcanzar. Se quedó con el puesto en un equipo grande como Universidad Católica, logró una corna, que redondeó un histórico tetracampeonato con los cruzados y, además, su rendimiento lo catapultó a la Selección, donde hasta se dio el lujo de ser titular y figura. Un panorama ideal para un golero que, antes de arribar a San Carlos de Apoquindo, cargaba con el estigma de haberse ido a Primera B con Deportes Iquique.

A punta de solvencia y buenos rendimientos, Pérez se transformó en una figura clave para los estudiantiles. Incluso fue capaz de prolongar sus buenas actuaciones a la arena internacional. En la Copa Libertadores, pese a que los cruzados se despidieron en la fase de grupos, también fue capaz de ofrecer buenas presentaciones. Y, sin ir más lejos, jugando por la Roja fue uno de los pocos elementos rescatables en la gira por Asia, el primer recorrido de la mano del nuevo técnico, Eduardo Berizzo.

Sin embargo, ni así su continuidad en la meta estudiantil está garantizada. La razón está a la vista: Matías Dituro está de vuelta. Al transandino se le terminaron los días de vacaciones que le concedieron los cruzados después de que terminara su estadía en el Celta de Vigo y, de no mediar algún acuerdo que lo lleve de vuelta a Europa, donde lo pretende el Villarreal, se reincorporará a los cruzados, donde lo espera Ariel Holan, el técnico con el que ganó el título de 2020 y para quien resulta clave. Y aunque en las últimas horas la prensa argentina informó de que Vélez Sarsfield prepara una oferta millonaria por él, por ahora el guardavallas se queda en el tetracampeón.

Una decisión compleja

Todos los factores que están en juego transforman la decisión que debe adoptar el Zanahoria en altamente compleja. Contractualmente, está claro que el vínculo con los cruzados sigue vigente. Menos concreto, aunque igualmente notorio es el interés que sus actuaciones despiertan en el exterior. Sin ir más lejos, la vitrina de la Roja le ha servido a Pérez para posicionarse como opción en el mercado mexicano, donde el Puebla asoma como uno de los interesados en llevárselo, más aún en medio de un escenario de inestabilidad como el que se le aproxima.

Sin embargo, más allá de la decisión que tenga en mente el portero, hay quienes anteponen la que tienen que tomar Holan e incluso el club. “Sebastián se ha ganado un lugar, es seleccionado y estar en la Selección da un plus. Los tres arqueros de la UC son de características distintas, buenos porteros. Sebastián tiene contrato con el club. La pregunta, entonces, es qué quiere hacer la Católica con él. Debe haber respeto, porque Sebastián se ganó un lugar, más allá de que vuelva Dituro. Sebastián salió campeón y eso tiene un mérito. ¿Tendrá alguna opción de salir? Por lo que pienso, va a querer pelear por seguir jugando. Porque, además, si se ve sentado en la banca, perderá opciones en la Selección. Entonces, no sé qué les va convenir a los dirigentes. O venderlo a México o que se disputen el puesto. De lo que estoy seguro es de que Sebastián se ganó el puesto, sin desmerecer lo que ha hecho Dituro”, sostiene Javier Di Gregorio. La voz del medallista olímpico en Sidney 2000 es autorizada: fue el preparador que catapultó a Pérez en Deportes Iquique.

Matías Dituro y Ariel Holan, en su época anterior en la UC (Foto: Agenciauno)

Di Gregorio siente que hay una decisión clave que servirá como referencia para el futuro. “La pregunta es quién arranca el Campeonato. Si no es él, Sebastián tendría que buscar la opción de salir, de que lo manden a préstamo al extranjero”, plantea.

“Sebastián ha demostrado que tiene las condiciones. Está en una edad justa, además. En los partidos internacionales fue en los que mejor rindió. En la Copa, si no es por él, les meten muchos más goles. Juega bien con los pies, toma buenas decisiones. Se ha ganado su lugar. Para mí, puede empezar atajando. Y si mantiene vallas invictas, va a conservar su lugar”, coincide Cristián Leiva, quien tuvo a su cargo a Pérez en los Dragones Celestes.

“Debe dar la pelea”

A Álex Varas también le tocó pelear por la puerta de la UC, aunque en el comienzo de su carrera la preminencia de otros guardametas le obligo a partir a préstamo. Ese conocimiento le confiere autoridad al momento de analizar la situación. “La va a tener que pelear, no tiene otra opción. El tema reglamentario lo complica, porque a otro equipo de Primera no puede ir. La única opción es una oferta del extranjero, lo resulta complicado, porque para un arquero chileno no es tan fácil salir”, advierte el exseleccionado.

Para el ex portero cruzado, hay un margen de tiempo que el Zanahora puede tomarse antes de adoptar una decisión más drástica. “Tiene que quedarse a pelearla. Ahora si en estos seis meses no tiene opción de jugar, tendrá que replantearse su futuro. Pero, antes, tiene que darlo todo por defender el puesto y quedarse con él. Hay una cuestión de deportividad de por medio, también. Encuentro mal que cualquier deportista le saque el bulto a la competencia. Y si se fuera por esta razón pasaría un poco eso”, sostiene.

Di Gregorio coincide. “Ningún jugador logra un buen rendimiento sin presión de por medio. Cuando llegó Peranic, Sebastián la sintió. Ahora, si empieza jugando, yo estoy seguro de que no la suelta. Le ha tocado dar la vuelta larga y ha obtenido cosas que, quizás nadie pensaba. Es muy profesional, trabaja bien, se cuida. Lo que muestre, el día a día, es clave, no solo en términos de rendimiento. Tampoco se puede poner ciego, debe demostrarle a Holan por qué debe jugar. En definitva, lo ideal es que traspase la problemática, no que se la haga él”, amplía.

Leiva, en tanto, le ve ventajas comparativas a su ex pupilo. “No voy a desconocer lo buen arquero que es Dituro, pero el que tiene la actualidad en Chile es Seba Pérez. Está preparado para asumir el desafío. El que tuve yo era distinto. El actual ya jugó Libertadores, en equipo grande, en Selección. Las cualidades las tiene”, sentencia el Flaco.