La aflicción de Hernán Galíndez llega hasta Ecuador: el gremio de futbolistas exige “garantías” para que el arquero de Universidad de Chile pueda retornar “seguro” a su país

Hernán Galíndez se quiere ir de Universidad de Chile. El portero le ha manifestado al club estudiantil que no se siente seguro en el país. Ha dicho que ha recibido amedrentamientos a propósito de la resolución del caso Byron Castillo y que, en esas condiciones, se siente amenazado, lo mismo que su núcleo familiar. El golero presiona para salir mientras en Ecuador su nombre es vinculado al Aucas, el club que ha manifestado su intención por ficharlo. En el intertanto, el Sifup, la entidad que agrupa a los futbolistas en Chile, le manifiesta apoyo, aunque con una salvedad que, de seguro, no figuraba entre sus expectativas. “Nosotros tenemos que ser responsables y hasta el día de hoy no hay un incumplimiento grave por parte de la Universidad de Chile, por lo tanto, el jugador no podría salir por algún motivo en particular”, planteó Gamadiel García, el presidente del sindicato, echando por tierra la posibilidad de una desvinculación unilateral.

“Galíndez nos contacta para comentar la situación que le pasó, pero aquí no hay faltas al contrato para pensar en un autodespido, por ejemplo. Acá hay amenazas y complicaciones para él y su familia, y en ese aspecto debe venir el apoyo del club y de parte nuestra. Lo otro, si quiere terminar su vínculo con la U, debe conversar con el club y esperar que esto sea de mutuo acuerdo”, amplió, para mayor abundamiento, el secretario de la entidad, Luis Marín.

Hernán Galíndez, en el Superclásico en Monumental. (Foto: Agenciauno)

Sin embargo, el guardameta encuentra apoyo en Ecuador. La AFE, el símil del Sifup en ese país, va mucho más allá y emplaza al propio García a allanar las condiciones para el retorno de Galíndez. “El presidente de la AFE, Carlos Tenorio, se comunicó con el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, Gamadiel García Sánchez, solicitando que se dé las garantías y el apoyo necesario al jugador para que pueda retornar de forma segura a Ecuador, siendo su país de origen”, expresa.

Solidaridad

La gremial de los jugadores ecuatorianos se pone del lado del golero nacido en Argentina. “La Asociación de Futbolistas del Ecuador se solidariza con Hernán Ismael Galíndez y rechaza todo acto que perjudique la estabilidad laboral y sicológica en contra del jugador que actualmente milita en el equipo Universidad de Chile”, sostiene.

La U, junto con reforzar la idea de que no existen elementos que pongan en riesgo a Galíndez ni a su núcleo familiar, ha dado claras señales respecto de que no facilitará una salida gratuita del jugador. En la entidad que preside Michael Clark han establecido que el golero no se moverá si el club estudiantil no recibe un mínimo de US$ 300 mil dólares por una operación que lo dejaría sin un jugador clave para el armado de la escuadra que dirige Diego López.