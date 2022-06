La frustrada gestión de Hernán Galíndez ante el Sifup: “No hay un incumplimiento grave por parte de la U”

Hernán Galíndez no quiere seguir en Universidad de Chile. Está realizando todas las gestiones posibles para poder abandonar el Centro Deportivo Azul a la brevedad. Por eso, no es extraño que el ecuatoriano haya llamado al presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) para que el gremio intercediera a su favor en este conflicto.

La comunicación se produjo la semana pasada, cuando el portero de la Tri habló por teléfono con el timonel de la entidad, Gamadiel García. Según fuentes consultadas por El Deportivo, el portero le dio a conocer en detalle la situación por la que está pasando y le pidió que se hicieran parte de la negociación que lleva a cabo con Azul Azul.

No obstante, la respuesta del Sifup fue tajante: lo apoyarán en todas las acciones que inicie contra quienes lo están amedrentando a él y a su familia por redes sociales, pero no ven una falta en el vínculo laboral que mantiene con Azul Azul.

“Me comuniqué con Hernán y como sindicato le brindamos todo el apoyo para estas situaciones que no son para nada agradables”, dijo García en radio ADN. “Nosotros tenemos que ser responsables y hasta el día de hoy no hay un incumplimiento grave por parte de la Universidad de Chile, por lo tanto, el jugador no podría salir por algún motivo en particular”, sentenció.

Acto seguido, el timonel del sindicato insistió en qué Galíndez tiene las líneas abiertas para la asesorías que necesite. “Estamos siempre atentos a lo que pueda ocurrir respecto a lo que él nos comentó, esperamos que esto no escale, que no haya ninguna consecuencia ni acto de violencia en contra del jugador o de su familia”, explicó.

Opinión compartida por su par, Luis Marín, quien explicó a El Deportivo que “Galíndez nos contacta para comentar la situación que le pasó. Pero aquí no hay faltas al contrato para pensar en un autodespido, por ejemplo, acá hay amenazas y complicaciones para el y su familia, y en ese aspecto debe venir el apoyo del club y de parte nuestra. Lo otro, si quiere terminar su vinculo con la U, debe conversar con el club y esperar que esto sea de mutuo acuerdo”.

Por su parte, desde La Cisterna sostienen que esta semana será determinante para el futuro del arquero de la selección de Ecuador. La presencia de su representante, Rodrigo Abadie, en Chile, busca destrabar la situación (ya sea para una salida o la permanencia definitiva) y se espera que de aquí al viernes, las reuniones entre ambas partes entreguen resultados definitivos.

Y aunque desde la empresa estudiantil entienden lo que siente el futbolista en estos momentos, le dejaron claro a Abadie que el deportista no saldrá gratis del CDA. Para dejarlo en libertad de acción, en Azul Azul esperan una indemnización cercana a los US$ 300 mil. Por ahora, la continuidad de Galíndez en la U es una incógnita.