Marsella inicia la ofensiva por Alexis Sánchez: Sampaoli se contacta con el delantero para convencerlo

Aunque el libro de pases recién abre el próximo 1 de julio en Europa, los clubes ya comenzaron a mover piezas para lograr el concurso de sus respectivos objetivos. Un jugador al que sobran los pretendientes es el chileno Alexis Sánchez, quien no seguirá Inter de Milán.

En ese escenario, uno de los clubes que más interés ha mostrado por el tocopillano es el cuadro francés del Olympique de Marsella. Es más, el club más popular del fútbol galo ha iniciado una ofensiva para convencer al Niño Maravilla.

La principal herramienta para conseguir el sí de Sánchez pasa por la presencia de su técnico, el argentino Jorge Sampaoli, el mismo que llevó a la selección chilena y al mismo atacante a su primer título internacional: la Copa América de Chile 2015.

Precisamente, el casildense ha mantenido contacto con el ex jugador de Udinese para convencerlo de analizar el proyecto del equipo que terminó segundo en la Ligue 1, puesto que le entregó un puesto directo en la fase de grupos de la Champions League.

Ese es uno de los principales argumentos para tentar al atacante chileno, quien tiene entre sus objetivos personales jugar al menos otra temporada del principal torneo europeo de clubes.

Los obstáculos

Esta no es la primera vez que el zurdo intenta llevarse a uno de sus ex dirigidos en la Roja. En marzo del año pasado, el ex técnico del Sevilla llamó directamente a Arturo Vidal, tal como adelantó El Deportivo en su momento,

Una información que luego fue ratificada por el español que preside al cuadro marsellés, Pablo Longoria, quien en una entrevista con un canal galo reconoció los contactos, pero estableció que las cifras estaban lejos del salario del chileno.

Claramente, esa es una de las variables que ponen un obstáculo entre el deseo del cuadro francés y el Niño Maravilla. Actualmente, Sánchez recibe cerca de 8 millones de dólares netos por temporada, una cifra que está muy por sobre el tope salarial del club francés. Aunque, seguramente, rescindirá su contrato con Inter, club que deberá cancelar poco más de 4 millones a la cuenta del tocopillano.

Con el pase en su poder, una eventual negociación asoma como una de las ventajas. Sin embargo, una de las alternativas que mantiene en alerta al jugador es su opción de volver a Barcelona.

“Marsella es una de las opciones que el jugador tiene sobre la mesa, pero son otras las que más le atraen, como Barcelona. Después del 30 de junio tomará una decisión sobre su futuro”, asegura a El Deportivo un cercano al jugador.

Al margen del cuadro culé, Atlético de Madrid también tiene al delantero en carpeta. Asimismo, Arsenal de Inglaterra está pendiente de las decisiones del atacante, además de Aston Villa, club británico que está dispuesto a igualar el actual salario del goleador histórico de la selección.