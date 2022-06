López justifica la titularidad de Campos en el arco de la U: “Tuve una charla importante con Galíndez, pero prefiero que quede ahí”

Universidad de Chile arrancó la era de Diego López en la banca con un triunfo. El cuadro laico doblegó por 1-2 a General Velásquez, en el duelo de ida válido por la tercera fase de la Copa Chile, en el primer partido oficial del técnico uruguayo en la banca azul. El nuevo DT de los laicos analizó el triunfo frente al conjunto de San Vicente de Tagua Tagua y aprovechó de justificar la titularidad de Cristóbal Campos en el arco, por sobre Hernán Galíndez, el meta ecuatoriano que busca dejar el club debido a los hostigamientos que ha sufrido en redes sociales producto del caso de Byron Castillo.

“Hay trabajo por hacer. Hay muchos detalles que hay que mejorar, sobre todo en el primer tiempo. Hubo pelotas evitables. Tenemos que interpretar mejor defensivamente cuando tenemos que quitar profundidad a los rivales. Sabía que no iba a ser fácil. En el primer partido, encontramos esta dificultad. Se intentó jugar por afuera, tratamos de tener a los atacantes todo el partido. Tuvimos dificultades en el medio, pero no quise cambiar. Quise que se mantuviera el equipo de la misma forma, para seguir trabajando”, comenzó diciendo el estratega en conferencia de prensa.

“Si bien es un partido de copa, es un partido importante. En cuanto a la parte física, queríamos estar más atentos. Sacamos a los dos volantes, porque el equipo ha trabajado bien y no queríamos arriesgar lesiones. Quitamos a los que estaban cansados. Por momentos, se jugó bastante bien. Hay que mejorar y creo que este equipo lo puede hacer. Los primeros partidos siempre son complicados. Tratamos de agredir el partido mentalmente, porque no te pones la camiseta y ganas”, complementó.

El charrúa se mostró alarmado por el rendimiento de su escuadra en la zaga. “Sobre todo en la parte defensiva, nos equivocamos muchas veces. A los dos volantes hay que cubrirles la espalda y dejamos 40 metros de profundidad. Yo le digo a los defensores que hay que tener dos velocidades. Con pelota libre nos quedamos parados. Tenemos que quitar más rápido la profundidad. Muchas veces eso no nos pasó y es una cosa que hay que mejorar. En los cambios de frente estábamos muy juntos y las distancias no las mantuvimos. La idea de jugar con dos por afuera. Cuando pasen más las semanas se va a ir adaptando. Hay que ir mejorando las asociaciones, que es importante”, dijo.

Y lamentó que sus pupilos desaprovecharan algunas oportunidades para conseguir una mayor ventaja de cara a la revancha: “Los partidos se ganan con goles. Ellos tuvieron más chances, pero es verdad que tuvimos más chances de gol. Nosotros tenemos que mejorar mucho defensivamente, porque no podemos regalar tantas chances. Tenemos que mejorar esos momentos y manejarlos mejor. Los goles hay que hacerlos. Tuvimos contragolpes y hay que mejorar eso. El partido se mantuvo vivo hasta el final. Fue un lindo partido. Este es un equipo grande y tiene que buscar siempre el resultado. Se puede seguir trabajando con tranquilidad, sabiendo que hemos cometido errores”.

También tuvo palabras para Junior Fernandes, autor de los dos goles estudiantiles. “Tiene experiencia, sabe cuando tener la pelota y habilitar a un externo. Se mueve bien en esa zona. Nos gusta tener un jugador así, que físicamente salta y gana. Un jugador que se la dan por abajo y tiene calidad. Hoy vimos que pudo hacer dos goles. Creemos que para jugar por afuera hay que correr para adelante y para atrás. Preferimos tenerlo cerca del área”, manifestó.

De igual forma, explicó por qué decidió alinear a Campos en el arco, por sobre Galíndez, quien busca salir de la U. “Nosotros tomamos una decisión, que jugara Campos. Él no venía jugando. Tengo que ver. No solo lo conocía de haberlo visto, tenía una idea. Está bueno verlo entrenar. Si iba un jugador, primero quería ver. Estoy observando todo. Se dio una semana un poco particular”. Y reveló que habló con el meta ecuatoriano por su situación, aunque prefirió no dar más detalles: “Tuve una charla importante con Galíndez. Lo que hablamos prefiero que quede ahí, al menos de mí parte, pero él no estuvo por todo lo que fue la semana. En estos momentos la situación es esta. Campos respondió. Tuvo atajadas importantes”.

“Tuve la conversación el día sábado. Yo quería hablar del partido, porque sé lo que pasa con estos partidos. Nosotros tenemos que mirar lo que es la U, el equipo y el partido. No fui polémico, porque las respuestas las di. Las preguntas las respondí, las di. Preferí hablar del partido. La conferencia la hice el día jueves. El día sábado hablé con Galíndez. Antes no había hablado. Después tuve una charla importante con él el día sábado”, añadió, en esa misma línea.

López confirmó que Sebastián Miranda formará parte de su cuerpo técnico. “Miranda si va a estar. Creemos que nos da una ayuda importante, en cuanto al conocimiento del plantel y los jugadores de abajo. También de los rivales. Creo que eso es fundamental para nosotros”, aseveró.

Sobre los refuerzos, el DT aseguró que “nosotros vamos a tomar una decisión más importante después de que termine esto de la copa. Tenemos otra semana para seguir trabajando. En esta semana vamos a seguir viendo. Tengo una idea, pero creo que es importante primero que la sepa el club. Después veremos cómo seguimos. Prefiero tener una semana más de trabajo”.

“Este es un proceso. Cualquier entrenador quiere tener las cosas rápido. Ya tenemos a Ojeda, que hizo un buen partido. Vamos a seguir trabajando y esperando”, concluyó.

Tapia: “No fue un partido excelente, hay que ser autocríticos”

Otro que analizó la victoria fue Bastián Tapia, defensor de los laicos y quien portó la jineta de capitán en el duelo frente a los verdes. “Creo que nos hacía falta jugar, competir. Teníamos que trabajar la idea del profesor. Hay cosas por mejorar y un entrenador nuevo. No fue un partido excelente, hay que ser autocríticos, pero estamos contentos. Hay variaciones y cosas por mejorar, pero conseguimos el resultado. Darle mérito al rival que hizo un excelente partido. Hacía falta empezar este nuevo plan de trabajo ganando”, expresó el zaguero a TNT Sports.

Sobre su capitanía, agregó: “Soy súper agradecido de Dios, de mi familia y los compañeros. Para mí es un orgullo. Soy súper consciente. Soy un jugador joven que tiene que ir creciendo a la par del plantel. Soy súper feliz de lo que está pasando, de poder portar la jineta. Es un orgullo”.

Finalmente, insistió en valorar el triunfo. “Nos hacía falta empezar ganando con un entrenador. Hay que ir mejorando varias cosas, pero estamos felices de empezar este proceso y de poder implementar la idea del profe”, cerró.