La U sufre con General Velásquez: Junior Fernandes evita la sorpresa en el estreno de Diego López

La estadística dirá que el estreno oficial de Diego López como técnico de Universidad de Chile fue con un triunfo. El desafío para los azules estaba marcado por la incertidumbre. Primero, porque se trataba del primer partido con un nuevo entrenador. Y segundo, porque al frente estaba un elenco de Segunda División como General Velásquez, que no pudo ejercer como anfitrión en San Vicente de Tagua Tagua. La ida de tercera fase fue un 2-1 para los azules, en un duelo apretado, tal como lo refleja el marcador. La distancia entre uno y otro no se vio en la cancha.

El encuentro entre sanvicentanos y santiaguinos se volvió a dar tras 33 años, cuando en 1989 ambos coincidieron en la B. Para un cuadro humilde como el local, era todo un acontecimiento enfrentar a un grande. Eso puede explicar, en parte, la efervescencia de su fanaticada presente en El Teniente, considerando además que el duelo fue autorizado en Rancagua sin hinchas visitantes.

Más allá de lo prematuro que es, el primer partido de la U con el uruguayo al mando da luces tenues sobre lo que busca, en lo táctico. El cuadro laico inició con dos líneas de cuatro, a diferencia del rombo que usaba antes en el medio. El otro debutante del día, el argentino Emmanuel Ojeda (usando el dorsal 5, del boliviano José María Carrasco), estuvo acompañado por Mauricio Morales en el eje, y en ocasiones uno de los dos bajaba a la altura de los centrales para ser primera salida. Por afuera, estaban Poblete y Aránguiz, muy abiertos en faceta ofensiva, en busca de amplitud.

La U tuvo la primera chance de convertir. En los 11′, un cabezazo del Chorri Palacios es desviado por el golero Brandon Obregón, luego de un desborde de Junior Fernandes. A General Velásquez el arranque le costó, entendible porque no están habituados a estas instancias ni a la atención mediática. Sin embargo, le fueron tomando la mano al partido y mostraron buen juego. En ningún momento se escondieron ni apostaron a atrincherarse en su campo. Lo que sí les pesó fue la falta de definición. Crearon ocasiones de gol, retratando las falencias que tiene atrás la U, sin embargo no fueron eficaces. En un par de minutos, tuvieron dos claras: una fue poste y la otra, atajada por Campos.

El cuadro laico no mostraba cosas muy distintas respecto a etapas previas. Las grietas en defensa seguían ahí. Sin embargo, lograron abrir el marcador en los 34′. Fue Junior Fernandes, quien sacó un remate bajo aprovechando las dudas de la zaga rival, que no rechazó el balón dentro del área. General Velásquez pecó de una ingenuidad que no se permite ante este tipo de rivales.

El esfuerzo de los verdes fue encomiable. La diferencia de dos categorías entre uno y otro se disimularon. Por lo mismo, no fue sorpresa el empate en los 51′. El 1-1 fue de Kevin Serrano, con un cabezazo luego de un tiro de esquina de Hugo Herrera (ex O’Higgins), jugador de buen pie. De los mejores de su escuadra. La igualdad duró siete minutos, porque una nueva aparición de Fernandes le devolvió la ventaja a los del chuncho, ahora con un golpe de cabeza. Le sienta bien jugar en Rancagua al ex Alanyaspor (es cosa de recordar la salvación del año pasado, ante La Calera).

La recta final del compromiso tuvo a una Universidad de Chile que no controló el mediocampo, con lo cual la escuadra dirigida por César “Romario” Bustamante se fue hacia adelante a buscar el empate, que era perfectamente merecido por el parejo desarrollo del juego. Los líos de definición de los verdes se mezclaban con las ventajas que entregaba la U en la zaga, poniendo en riesgo la victoria. Aprobó el meta Cristóbal Campos, que respondió cuando fue requerido. Matías Villablanca, uno de los ingresados en el complemento, pudo dar el empate sobre el final pero no definió bien.

Ganó la U. Con poco, pero ganó. El partido de vuelta de esta serie se juega el lunes 27, a las 16.00 horas, en el Santa Laura. El ganador irá en octavos de final ante Cobresal o Barnechea. En la ida, disputada en El Salvador este sábado, los mineros se impusieron por 2-1.

Ficha del partido

General Velásquez 1: B. Obregón; R. Padilla, M. Olea, K. Serrano, D. Salas; J. Carrasco; R. Segovia (77′, S. Astudillo), H. Herrera, J. Tobar, J. Uribe (66′, P. Troncoso); y J. Alegría (65′, M. Villablanca). DT: C. Bustamante.

U. de Chile 2: C. Campos; D. Navarrete (75′, Y. Andía), B. Tapia, I. Tapia, J. Castro; I. Poblete, E. Ojeda (75′, A. Brun), Mau. Morales (83′, Marc. Morales), P. Aránguiz (67′, L. Assadi); J. Fernandes y C. Palacios (83′, C. Muñoz). DT: D. López.

Goles: 0-1, 34′, Fernandes, tiro bajo tras falla defensiva de la zaga local; 1-1, 51′, Serrano, cabezazo tras córner de Herrera; 1-2, 58′, Fernandes, cabezazo tras tiro libre de Aránguiz.

Árbitro: H. Jona. Amonestó a Olea (GV); Fernandes, I. Tapia (U).

Estadio El Teniente de Rancagua. Asistieron 3 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.