Ariel Holan ya piensa en la segunda rueda: “No tengo ninguna duda de que el primer objetivo es el campeonato”

Universidad Católica pudo volver a los abrazos. El equipo de Holan venció por la cuenta mínima al colista del torneo, Deportes Antofagasta, en un vacío San Carlos de Apoquindo.

Los cruzados dispusieron de las mejores ocasiones del encuentro y en el segundo tiempo fueron ampliamente superiores.

En ese sentido, el DT de la franja, Ariel Holan, explicó le ha faltado tiempo de entrenamiento al equipo y que, si bien valora el triunfo, hay mucho que mejorar de cara al segundo semestre.

“Prácticamente no pudimos entrenar desde que estoy acá. Fueron más entrenamientos de recuperación que de los que nos pudieran hacer crecer. Así que valoro mucho lo que hicieron los jugadores porque no era tan fácil ajustar detalles solo con videos. Está demostrado como dije ya muchas veces, es muy difícil jugar Copa (Libertadores) y campeonato para todos los equipos de Sudamérica, excepto para los equipos que tienen un presupuesto que es varias veces más de los equipos que somos buenos conjuntos en el hemisferio, pero que no tienen la misma capacidad presupuestaria que los tres o cuatro grandes de Brasil o Argentina. Rescato el esfuerzo que hicimos por esas circunstancias y por la cantidad de lesionados que tenemos, que no es habitual, y haber sido eficaces en el torneo en los nueve puntos que hemos jugado. A mí me pone contento. Tuvimos pasajes en el partido como en el de hoy, en el que jugamos bien, y también tuvimos momentos en los que no jugamos bien y hay que trabajar mucho para no caer en eso”, empezó diciendo en conferencia de prensa.

Luego, el DT cruzado habló Sao Paulo, el próximo rival a nivel continental, y que enfrentará gracias a la chance que se le abrió luego de quedar como tercero de su grupo de la Libertadores.

“Tuvimos la posibilidad, con los puntos que teníamos, de jugar octavos de final de la Copa Sudamericana y nos toca San Pablo. Es un rival durísimo y veremos, después de este descanso de una semana, cuántos jugadores podremos recuperar para estar más sólidos y fuertes para afrontar los tres campeonatos que vienen, el torneo, la Copa Chile y la Sudamericana”, sostuvo sobre el conjunto brasileño.

Una de las cosas que también abordó fue el aspecto defensivo, ya que los cruzados son uno de los equipos más goleados del torneo. Ahí, Holan se sinceró y expuso que hay mucho trabajo que hacer en el plano defensivo.

“Lo primero y fundamental a mejorar es la intensidad defensiva. Al equipo le cuesta mucho ser intenso para defender, estar cortos en las líneas. En segundo lugar, mejorar nuestra dinámica de pase y recepción. A ratos cometemos errores muy infantiles en los pases. Eso es trabajo y por eso digo que lo que rescato es el esfuerzo del equipo para que solo jugando podamos ir ajustando esos detalles. Tenemos muy poco tiempo de entrenamiento, porque estamos jugando tres partidos por semana, con un plantel muy diezmado porque hoy teníamos nueve futbolistas menos”, dijo.

A lo anterior, agregó que, viendo la situación en la que están, el primer objetivo del próximo semestre será hacer un buen torneo nacional, y mejorar las prestaciones de su equipo en el campeonato chileno.

“Gracias a Dios pasamos este momento del campeonato y tuvimos la suerte en la Sudamericana de poder entrar en la fase de grupos. Ahora, ¿qué vamos a priorizar? Lo veremos cuando volvamos de este receso y a medida que lo vayamos transitando, ver cuántos futbolistas podemos recuperar y a partir de ahí fijaremos objetivos. Pero yo tengo claro y no tengo ninguna duda de que el primer objetivo nuestro es el campeonato. Después ojalá decir que vamos por el campeonato y tratar de hacer una gran Copa Sudamericana y una gran Copa Chile”, especificó.

Luego, habló sobre el encuentro contra Antofagasta, en el que destacó el triunfo y que era importante para subir puestos en la tabla.

“El partido era fundamental ganar, no era determinante, pero sí fundamental, porque los puntos valen oro y nosotros queremos en el segundo semestre queremos hacer uno totalmente distinto. No es un semestre habitual en Católica. Todos tenemos que estar a la altura para que este semestre no se vuelva a repetir”, dijo.

Consultado sobre las otras copas, para Holan es fundamental recuperar jugadores y así poder hacer frente a lo que se viene para la UC. Sin embargo, siguió enfatizando en que el torneo nacional es su prioridad absoluta.

“En la misma línea que le estaba respondiendo, quiero ver cómo nos recomponemos de la cantidad de lesiones que tenemos. Hoy nuestra prioridad es el campeonato. No tengo ninguna duda. Ojalá que esta mirada, dentro de 20 días, cambie y pueda decir que pasa a ser un objetivo la Copa Chile y la Sudamericana. Todo no sé si lo podremos afrontar, pero hoy no tengo dudas de que nos tenemos que focalizar en el campeonato. Católica debería ser protagonista en los torneos, aunque ya sabemos que a nivel internacional tenemos que darnos un baño de humildad, para saber dónde estamos parados y saber dónde está el fútbol chileno hoy, y dónde está el fútbol chileno a nivel de clubes y de selecciones y dónde está hace unos cuantos años atrás. Ahí hay que focalizar el análisis para ver cómo revertimos esto que es la realidad, que es que nos cuesta mucho competir a nivel internacional”, contó.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de reforzar el equipo de cara a la segunda rueda del campeonato.

“La intensidad defensiva en el fútbol moderno es fundamental. Si no la tienes, y quiero dejarlo claro, pero cuando llega el momento de que, jugando no tienes la solidez esperada, tienes que tener autoridad para defenderte. En todas las fases del juego. Ahí tenemos mucho por hacer. Nosotros partidos y semanas hicimos un balance y a partir de ahora, es una semana de mucho análisis y reflexión para tomar buenas decisiones y también fortalecer al equipo en ciertos lugares. ¿Dónde? Hoy no lo puedo responder porque lo tengo que hablar el directorio y el cuerpo técnico, con todos, y tomar las mejores decisiones para que pueda decir, dentro de 20 días, que tenemos un plantel con lesiones recuperadas y con alguna incorporación nos permitan ser más optimistas que solamente pensar en solo el torneo”, cerró.