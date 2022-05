Endler no se cansa de ganar: conquista la D1 Féminine con el Lyon y alcanza el décimo título de su carrera

Lo de Christiane Endler es sencillamente brillante. Una carrera absolutamente exitosa, que no solo ya la convirtió en una leyenda chilena, sino que mundial. Y esa historia, la de su notable trayectoria repleta de títulos y logros personales notables, sumó un nuevo capítulo. Este domingo, la arquera sumó un nuevo trofeo a su notable palmarés. Uno que ya había ganado durante su paso por el París Saint Germain, pero que esta vez repitió desde la vereda archirrival, junto al Olympique de Lyon: el de la D1 Féminine. Una copa con la que la meta cerrará una temporada extraordinaria, tras conquistar la Champions League.

La fiesta fue absoluta. Necesitaba un empate para ser campeón el cuadro forastero, a falta de una jornada para el término del certamen. Pero no quiso sufrir más de la cuenta. Fue a buscar el triunfo y lo consiguió. La tarea no era sencilla, pues se trataba de esos encuentros especiales, de esos que nadie quiere perder. Al final, el cuadro de Tiane se impuso por la cuenta mínima, resultado que le permitió amarrar la corona con 61 unidades, pues su puntaje ya se hizo inalcanzable para el conjunto parisino, su más cercanos seguidor en la tabla de posiciones, con 53 puntos.

El PSG llegaba golpeado al encuentro. Didier Ollé-Nicolle, su ahora ex entrenador, fue despedido por “hechos y comentarios inapropiados”, razón por la que está siendo investigado de manera interna por el club. Más allá de lo delicada de la situación, aquello era un punto a favor en la antesala para las Leonas. Un camarín que no lo estaba pasando bien en la parte mental.

El arranque del compromiso que se disputó en el Parque de los Príncipes fue de ensueño para el Lyon y la arquera ganadora de la última edición del premio The Best. En los 3′, Catarina Macario adelantó a las forasteras, luego de una asistencia de Selma Bacha. Endler festejaba con una sonrisa de oreja a oreja el tempranero gol de su compañera, que de entrada le daba una mayor tranquilidad a su escuadra.

Poco se le exigió a la portera nacional en el primer lapso del cotejo. En los 16′, contuvo tranquilamente un cabezazo de una jugadora rival. Desde entonces, poco entró en acción Tiane, aunque tampoco se libró de sufrimiento, pues el PSG también tuvo opciones e hizo pasar malos ratos a las zagueras visitantes, pero careciendo de precisión en el toque final.

La tarea de las Leonas en el segundo lapso era cuidar la ventaja. Impedir a toda costa que las dueñas de casa tuvieran un alza importante. Y pese a que continuaron dominando el juego, sus adversarias rozaron la igualdad en los 61′, cuando Sakina Karchaoui se proyectó por el sector izquierdo y vio adelantada a Endler. La extrema levantó el balón por sobre la arquera chilena. Sin embargo, este dio en el horizontal, dejándole el grito de gol a media garganta a las parisinas.

Las últimas monarcas europeas también tuvieron chances, un poco más retrasadas y esperando por el error rival. La más clara, en los 81′, con un disparo de Melvine Malard, una de sus buenas figuras en la ofensiva, que dio en el vertical derecho de la portería custodiada por Charlotte Voll. Luego, en los 84′, la atacante también estuvo cerca tras recibir un centro rasante desde la derecha. No obstante, pifió en su remate.

A esa altura, solo parecía que faltaba el segundo para que la fiesta de las Leonas fuera absoluta. Y pese a que el tanto no llegó, el premio para Endler y compañía ya estaba cerrado. Un cierre espectacular para un año notable para la meta y las suyas, que no sumaron derrotas y registraron apenas un empate en la liga local, recibiendo apenas dos goles en contra.

El Lyon alcanzó su título de liga número 15, con Tiane como protagonista. La arquera nacional, por su parte, alcanzó la décima corona de su carrera, en una temporada en la que, además del The Best, se quedó con el reconocimiento a la mejor arquera de la D1 Féminine y de la Champions. Endler no se cansa de hacer historia y de agrandar su leyenda. Y a sus 30 años, la mejor futbolista nacional de la historia va por más.