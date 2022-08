Apelar a la sentencia y quedarse en Rancagua: los próximos pasos de Luis Núñez tras ser condenado a 10 años y un día

Este lunes, mientras la mayoría de los chilenos disfrutaba de una jornada festiva y los más afortunados de un extenso fin de semana, Luis Núñez veía y escuchaba cómo se estaba consumando la peor de sus pesadillas. Para el 6º Juzgado Oral en lo Penal de Santiago, el día fue hábil como cualquier otro. Cerca del mediodía comenzó la audiencia en la que se conocería la condena del exjugador de Universidad Católica, Magallanes y Deportes Concepción, entre otros clubes.

Hacía 12 días se había conocido el veredicto que lo declaraba culpable de homicidio simple, por la muerte de Juan Pinto, ocurrida en San Joaquín, en 2018. En esa ocasión, a viva voz y con gruesos insultos incluidos, Lucho Pato había clamado inocencia y emplazado a quien considera el verdadero culpable del delito. “Esto no puede ser posible. Yo no le disparé. Esto no puede ser posible”, exclamó, desesperado. “Ponte los pantalones, cobarde conchetumadre”, gritó, apuntando a Andrés Vergara, el otro inculpado, quien recibió una pena mayor: 12 años de presidio. El juez pidió silenciar el micrófono que estaba utilizando en la audiencia telemática, para mantener el orden y proseguir con la diligencia.

En la reunión en la que se conoció la condena, la postura de Núñez se parecía más a la resignación. Su abogado, Juan Hernández, había solicitado al tribunal la aplicación de la sanción mínima para el delito que se había investigado, homicidio simple en grado consumado: 10 años y un día. “El autor no es mi representado”, insistió ante el magistrado. “Voy a solicitar el mínimo de la pena”, planteó el jurista. Con la resolución a la vista, la postura no ha variado.

El jurista atiende a El Deportivo para revelar los próximos pasos que dará en la defensa del exjugador. “Vamos a usar todos los recursos que establece la ley para dar vuelta esto y probar su inocencia. El primer recurso que existe es el de nulidad para anular sentencia o el juicio. Puede ser ante la Corte Apelaciones o la Suprema”, anuncia. El tiempo apremia: tiene 10 días desde la sentencia para presentar la acción.

Estar lo mejor posible

Por lo pronto, la preocupación de Hernández es que Núñez esté lo mejor posible, dentro del complejo panorama que enfrenta. Desde el día del veredicto, el exdelantero recibe asesoría sicológica por parte de Gendarmería, que además le dota de vigilancia especial, que incluye visitas cada una hora a la celda en que pasa gran parte del día en el Centro Penitenciario de Rancagua, al que llegó por la remodelación de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, donde estaba recluido. El exfutbolista dispone de apenas tres horas de patio, entre las 9 y las 16 horas. El resto de la jornada la pasa encerrado en un módulo especial de alta seguridad para internos no peligrosos, pero de alta connotación pública. Tres compañeros ‘de carreta’ son su principal compañía. El espacio es descrito internamente como “un módulo tranquilo, limpio y ordenado”.

Luis Núñez, en el tiempo en que estaba en libertad.

La segunda apuesta de la defensa de Núñez pasa, precisamente, por la permanencia en el penal de la región de O’Higgins. “Están vigentes las medidas de protección. Nuestra intención es que se mantenga en Rancagua. Lo que pasa es que la cárcel de Alta Seguridad que fue remodelada y se van a llevar a los internos. Tuvo problemas con varias de las personas que están privadas de libertad en la CAS. Son problemas de convivencia interna, de los que las cárceles están plagadas”, sostiene Hernández. La decisión está, ahora, en manos de Gendarmería, que tiene a su cargo la custodia de los reos. “Los tribunales hacen lo que Gendarmería dice. Hay que apelar a su buena voluntad”, explica el abogado.

“Luis tiene una vigilancia especial por su situación sicológica y por algunos problemas. En Rancagua está aislado. La connotación pública afecta para bien y para mal. A algunos les molesta y hay quienes reconocen su paso por el fútbol”, profundiza Hernández.

Buen trato, pero sin privilegios

En Rancagua, Núñez ha encontrado algo de la tranquilidad que no tuvo en sus pasos por otros recintos carcelarios, como la Penitenciaría, Colina y la Cárcel de Alta Seguridad, aunque también protagonizó episodios controvertidos, como la huelga de hambre seca que inició en mayo, cuando reclamaba inocencia y celeridad en el juicio al que debía someterse. “En Rancagua con los funcionarios ha tenido buen trato, a diferencia de lo que pasó en Santiago 1. Lo han tratado como corresponde, sin privilegios, pero lo tratan bien. Luis no hace conflictos en general y tampoco ha tenido grandes conflictos con internos, salvo con uno o dos. Por eso preferimos que lo aíslen, para evitar riesgos”, sostiene Hernández, como justificación para la petición que planteará formalmente.

“Tiene derecho a visita uno o dos veces por semana. La señora de Luis estaba imputada en esta causa. Estaba con arresto domiciliario y ya lo cumplió”, añade, respecto del escaso contacto con el mundo exterior y de la opción que se le abre de recibir un poco de compañía. Ciertamente, en estos días el defensor programará una reunión con Núñez para afinar los próximos pasos de la estrategia con la que buscará revertir el revés judicial.

Lo que más enfatiza el profesional es la convicción de que su representado no participó en el hecho que se le imputa. “El considera injusta su prisión preventiva, se siente inocente”, insiste. “Esta metido en el lío de buen tipo y de tonto. No tenía que haber ido al lugar”, grafica. Lo último que apunta Hernández es una sensación que mezcla convicción y teoría. “Si en este caso no hubiesen involucrado a Núñez, este caso habría tenido un desarrollo distinto”, se anima a decir.