Luis Núñez inicia una huelga de hambre seca: alega inocencia y exige definiciones respecto de su situación judicial

Luis Núñez adopta la medida de presión más drástica. El exdelantero, quien alcanzó su nivel más alto con la camiseta de Universidad Católica, está desesperado. Recluido en la Unidad Especial de Alta Seguridad del CCP de Rancagua, exige definiciones en el proceso judicial que se le sigue. La causa es por su presunta participación en un homicidio, en 2018. El exfutbolista sigue alegando inocencia. “Vengo en comunicar al señor alcaide que doy inicio a una huelga de hambre seca. El motivo es manifestar mi molestia contra el fiscal Rodrigo Chinchón, ya que llevo más de 28 meses en una causa en la que yo soy inocente de lo que se me acusa”, advierte formalmente al alcaide del recinto penitenciario.

El exjugador asegura que está desesperado. “Llevo 28 meses en una cárcel de máxima seguridad con régimen de 21 horas encerrado por 3 de patio. Hoy me encuentro aislado en una pieza 24 horas por amenazas y problemas por la misma causa. Todo ello me ha llevado a tomar esta decisión”, expone.

Luis Núñez dialoga con su abogado en la audiencia de formalización de cargos (Foto: Agenciauno)

Arriesga cadena perpetua

Lucho Pato sabe que enfrenta un escenario complejo. Sus antecedentes no lo ayudan demasiado en la búsqueda de una salida favorable para un juicio que podría condenarlo, en el peor escenario posible, a cadena perpetua. Por esa razón, ha sostenido en varias ocasiones, que es inocente de los cargos que se le imputan.

Después del incidente, Núñez escapó a Bolivia junto a su familia. En el país altiplánico fue encontrado después de 480 días prófugo. Desde ese día, espera sentencia.

Su conducta en el penal tampoco le ayuda. El año pasado, un informe de Gendarmería consignó su “pésimo comportamiento” en Centro Penitenciario de Rancagua, el recinto donde estaba recluido por las reparaciones a las que estaba siendo sometida la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, donde estaba encerrado inicialmente.

Antes, en entrevista con El Deportivo, ya había dado a conocer su desesperación. “Quitarme la vida se me pasa todos los días por la mente”, declaró, dando cuenta de su desesperación. “Si yo fuera culpable, te lo juro que yo no estaría hablando contigo. Cuando yo cometí un error y estuve cuatro años preso por tráfico, yo nunca salí diciendo que no había sido. Yo me puse mis pantalones y asumí mi error. Hoy tengo hijos, tengo familia, cómo voy a asumir algo que no es mío. Yo no tengo arte ni parte. Sí estaba en el lugar, pero había 10 personas más. ¿Dónde están esas 10 personas?”, ampliaba.