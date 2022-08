Luis Núñez es condenado a 10 años y un día de presidio por homicidio simple

Después de cuatro años, el exfutbolista Luis Núñez fue condenado por el 6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago por el homicidio de Juan Pinto, ocurrido en San Joaquín, en 2018. El otrora delantero de Universidad Católica recibió una sentencia de 10 años y un día por este hecho, mientras que Andrés Vergara, el otro imputado, deberá cumplir 12 años de prisión.

El 3 de agosto pasado, Núñez había sido declarado culpable por estos sucesos y perdió la compustura. “Esto no puede ser posible. Yo no le disparé. Esto no puede ser posible”, exclamó, con desesperación, antes de emplazar a quien considera como el verdadero culpable. “Ponte los pantalones, cobarde conchetumadre”, gritó, antes de que el juez le pidiera calma y decidiera silenciar el micrófono, con la finalidad de mantener el orden en la audiencia.

La Fiscalía pedía para el deportista una pena de 12 años por el asesinato de Pinto y 700 por el delito de lesiones graves, mientras que su defensa pedía 10 años y un día, que fue la sanción que finalmente estableció el tribunal.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó 14 pruebas documentales, entre las que destacan los informes del hospital Barros Luco, el día que se atendió al fallecido Juan Pinto y el reporte de la policía boliviana al momento de la captura de Núñez, quien se había dado a la fuga, siendo detenido en febrero de 2020 después de más de un año de búsqueda.

También agregó siete pruebas periciales y más de 28 testimonios, en su mayoría la del personal de la PDI que ha participado en el proceso. También testificaron los médicos que atendieron a la víctima y un set fotográfico registrado por la policía civil, con más de mil imágenes.

Recurso de Nulidad

En una entrevista con El Deportivo, Núñez habló de su vida en la cárcel y de las medidas de presión que ejerció, pues consideró que el proceso en su contra no estaba siendo justo. “Yo estuve en huelga de hambre 95 días, bajé 26 kilos de peso. Estuve 95 días sin comer, presionando a que se cerrara la carpeta. Tuve 85 días sin comer y 10 días sin comer ni tomar agua. Paré la huelga por motivos familiares. Me presionaron y me dijeron que me estaba haciendo daño porque llevaba mucho tiempo en huelga. Estando en huelga nunca tuve una respuesta del tribunal, nunca nada. Yo creo que quitarme la vida se me pasa todos los días por la mente. Estuve con tratamiento para la depresión”, señaló.

También se refirió a la condiciones en que estaba recluido y la desesperación que le provocaba esta situación. “Me fumo una cajetilla diaria, cosa que nunca hacía porque yo antes no fumaba. Estar 21 horas encerrado, con 100 vinchucas, que son las baratas, caminando por la pared, por tu cuerpo, no es grato para una persona que es inocente. Yo me equivoqué, lo tengo claro, me equivoqué mil veces y eso me costó perder mi carrera. Pero ahora no puedo perder mi vida por algo que no hice”, lamentó.

La defensa de Núñez va a presentar un recurso de nulidad. Tras conocer el veredicto, Juan Hernández, abogado del exjugador, anunciaba que iban a buscar esa alternativa. “Ya le dije que sí o sí voy a recurrir. Es una decisión fácil de tomar. Pero para todos los efectos, solo se puede ver o revisar una vez que se conozcan los fundamentos de fallo”, decía a este medio, junto con explicar los motivos: “¿La poca fiabilidad de los testimonios te permite llegar a un convicción de culpabilidad? Si la prueba es poca y es mala y condenas igual, lo que haces es aumentar el riesgo de condenar inocentes. Los estándares que se deben exigir en un juicio oral deben ser más altos”.