Kast recibe a presidente checo en La Moneda: “seguimos profundizando nuestros lazos y generando nuevas formas de colaboración”

El Presidente José Antonio Kast recibió este jueves en La Moneda a su homólogo de la República Checa, Petr Pavel, en el marco de la primera visita del mandatario europeo al país, que es además la primera que acoge Kast tras asumir su cargo el 11 de marzo pasado.

En la cita, ambos líderes reafirmaron la larga tradición de amistad y de diplomacia que une a Chile y Chequia, y firmaron dos acuerdos que fortalecen la cooperación espacial y antártica, con los que se continúan “profundizando nuestros lazos y generando nuevas formas de colaboración” , como destacó Kast.

El primero de ellos es el Memorándum de Entendimiento de Cooperación Antártica entre el Instituto Chileno Antártico y el Programa Antártico checo, que, como detalló el mismo Presidente, hará de nuestro país “la puerta de entrada, como plataforma logística, a las expediciones de la República Checa, y particularmente hacia la estación (Johann) Gregor Mendel”.

Foto: Prensa Presidencia. marcelo segura

Junto con el Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación en el ámbito de la Exploración y la Utilización del Espacio Ultraterrestre, para el desarrollo de las tecnologías y la industria espaciales. “Muy prometedor para el trabajo en conjunto de nuestra industria, de nuestras universidades”, detalló el mandatario chileno.

Además, el jefe de Estado aseguró que este encuentro permitirá “reforzar la colaboración en otras materias cruciales para los desafíos que hoy tenemos en temas de ciberseguridad” , que él espera se concrete prontamente un nuevo memorándum de acuerdo.

“Espero que los días breves que va a estar en nuestro país no sean solamente productivos, se lo esperamos con un gran anhelo de aumentar la inversión de su país en nuestra patria, sino también que sea una oportunidad de conocer la calidez de nuestra gente, de nuestros compatriotas”, finalizó Kast.

Pavel: Chile es un “un socio de forma natural”

Por su parte, el mandatario checo destacó el hecho de ser el primer presidente que visita Chile durante el mandato de su homólogo sudamericano y destacó que “es difícil encontrar dos países que tienen tantas similitudes a pesar de las enormes distancias geográficas”.

“Nos unen muchísimos temas. Algunos ni se pueden observar a primera vista. No solamente hay que mencionar algunas páginas oscuras de nuestras respectivas historias (...) también nos une cómo percibimos el mundo actual y cómo percibimos la solución de los problemas del mundo actual y también cómo asumimos la cooperación tanto bilateral como multilateral”, afirmó Pavel.

El Presidente de República Checa, Petr Pavel. Foto: Prensa Presidencia. marcelo segura

Para lo que a su juicio es clave seguir buscando nuevos ámbitos de cooperación, “porque cuanto más cooperemos a nivel económico en el ámbito de la educación, en la investigación y también en el intercambio humano a nivel personal (...) se pueden disminuir los riesgos de que nos comprendamos poco y que se den a malentendidos que puedan desembocar en conflictos”.

Además destacó que para la República Checa, “Chile se considera como un país estable, fiable y por ello es un socio de forma natural . No estamos empezando de cero, puesto que nuestras relaciones a nivel económico, a otros niveles, a nivel diplomático, datan de más de 100 años”.

De la misma forma aseguró que “basándome en las reuniones que ya hemos realizado en Chile, ya cuento con cierta retroalimentación que es sumamente positiva, lo que representa una gran promesa de cara a la futura cooperación entre nuestros países”.